FOTO U Zagrebu se oprostili od velikana hrvatske gimnastike

ZAGREB - U utorak je održana komemoracija za jednog od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera, Tigrana Goričkog, koji je prošli tjedan iznenada preminuo u 52. godini života. Bio je trener i predsjednik kluba ZTD Hrvatski Sokol nakon što je završio reprezentativnu karijeru
Tim je povodom u utorak održana komemoracija za legendu hrvatske gimnastike.
Bio je trener i predsjednik kluba ZTD Hrvatski Sokol nakon što je završio reprezentativnu karijeru, a bio je trener mnogim uspješnim gimnastičarima, uključujući i Tinu Srbiću i Mariju Možniku.
S njima je osvajao olimpijska, svjetska i europska odličja.
S Možnikom, koji je danas predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, osvojio je prvu zlatnu medalju za Hrvatsku na europskim prvenstvima 2015. godine.
Upravo je Možnik održao govor na komemoraciji.
Dvostruki je dobitnik Državne nagrade za sport Franjo Bučar, a prošle je godine dobio počašnu diplomu Međunarodne gimnastičke federacije i priznanje HGS-a za vrhunske sportske uspjehe.
