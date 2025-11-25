Obavijesti

FOTO U Zagrebu se oprostili od velikana hrvatske gimnastike

ZAGREB - U utorak je održana komemoracija za jednog od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera, Tigrana Goričkog, koji je prošli tjedan iznenada preminuo u 52. godini života. Bio je trener i predsjednik kluba ZTD Hrvatski Sokol nakon što je završio reprezentativnu karijeru
Zagreb: Komemoracija za Tigrana Gori?kog
Prošli je tjedan u 52. godini života iznenada je preminuo jedan od najuspješnijih hrvatskih gimnastičkih trenera, Tigran Gorički. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
