Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO UFC u Bijeloj kući! Trump postavio MMA spektakl u svoje dvorište: 'Borbena smo nacija'

UFC na travnjaku Bijele kuće pretvorio se u politički spektakl: oluja prijetila, Trump slavio 80., a kritičari viknuli da je to pravi cirkus
U.S. President Donald Trump hosts UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Ono što je počelo kao usputna opaska predsjednika Donalda Trumpa o održavanju UFC borbi u Bijeloj kući, u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu postalo je jedna od najnadrealnijih scena u povijesti sporta i američke politike. Na južnom travnjaku, simbolu demokracije, postavljen je oktogon za sedam mečeva u sklopu eventa UFC Freedom 250. | Foto: Evan Vucci
1/74
Ono što je počelo kao usputna opaska predsjednika Donalda Trumpa o održavanju UFC borbi u Bijeloj kući, u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu postalo je jedna od najnadrealnijih scena u povijesti sporta i američke politike. Na južnom travnjaku, simbolu demokracije, postavljen je oktogon za sedam mečeva u sklopu eventa UFC Freedom 250. | Foto: Evan Vucci
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026