FOTO UFC u Bijeloj kući! Trump postavio MMA spektakl u svoje dvorište: 'Borbena smo nacija'

UFC na travnjaku Bijele kuće pretvorio se u politički spektakl: oluja prijetila, Trump slavio 80., a kritičari viknuli da je to pravi cirkus
Ono što je počelo kao usputna opaska predsjednika Donalda Trumpa o održavanju UFC borbi u Bijeloj kući, u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu postalo je jedna od najnadrealnijih scena u povijesti sporta i američke politike. Na južnom travnjaku, simbolu demokracije, postavljen je oktogon za sedam mečeva u sklopu eventa UFC Freedom 250.
| Foto: Evan Vucci
Ono što je počelo kao usputna opaska predsjednika Donalda Trumpa o održavanju UFC borbi u Bijeloj kući, u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu postalo je jedna od najnadrealnijih scena u povijesti sporta i američke politike. Na južnom travnjaku, simbolu demokracije, postavljen je oktogon za sedam mečeva u sklopu eventa UFC Freedom 250. |
Foto: Evan Vucci
Ono što je počelo kao usputna opaska predsjednika Donalda Trumpa o održavanju UFC borbi u Bijeloj kući, u noći na ponedjeljak po hrvatskom vremenu postalo je jedna od najnadrealnijih scena u povijesti sporta i američke politike. Na južnom travnjaku, simbolu demokracije, postavljen je oktogon za sedam mečeva u sklopu eventa UFC Freedom 250.
| Foto: Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Događaj je organiziran u čast 250. obljetnice američke neovisnosti, ali i kao proslava Trumpovog 80. rođendana, što je izazvalo brojne kontroverze i podijelilo javnost. "Ovo je jedinstvena prilika za proslavu američkog borbenog duha", kazao je Trump.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto REUTERS/PIXSELL
Mjesecima planirani spektakl umalo je pokvarila priroda. Washington je pogodilo sparno i vruće poslijepodne, no Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje na jake grmljavinske oluje upravo u vrijeme kad su borbe trebale početi. Prognoza je predviđala obilne pljuskove, vjetar s udarima do 55 km/h, pa čak i tuču.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto REUTERS/PIXSELL
Zbog "kaotične meteorološke situacije", kako su je opisali prognostičari, početak priredbe službeno je odgođen za sat vremena, na 21 sat po lokalnom vremenu.
| Foto: Alex Brandon
Foto Jonathan Ernst
Organizatori su se pripremili za takav scenarij izgradnjom masivne metalne konstrukcije nazvane "Kandža" (The Claw), visoke gotovo 28 metara, koja je natkrila oktogon i dio sjedala kako bi zaštitila borce i VIP goste od kiše. Predsjednik UFC-a Dana White danima je ustrajao da će se šou održati, po kiši ili suncu.
| Foto: Amber Searls
Foto Evan Vucci
- Jedina stvar koja nas može zaustaviti su munje. Morali bismo pričekati da prođu i onda nastaviti s borbama - izjavio je White, priznavši da mu je "muka od priča o vremenu".
| Foto: Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Unatoč odgodi, sportski dio večeri ponudio je vrhunski program. U glavnoj borbi za ujedinjenje titule u lakoj kategoriji su neporaženi prvak Ilia Topuria i Amerikanac Justin Gaethje, nositelj privremenog pojasa. U sunaslovnoj borbi, Brazilac Alex Pereira, bivši prvak u srednjoj i poluteškoj kategoriji protiv Francuza Ciryla Ganea za privremeni pojas teške kategorije.
| Foto: Win McNamee
Foto Evan Vucci
- Dobili smo priliku imati nevjerojatan događaj i proslaviti 250. godišnjicu naše neovisnosti - rekao je Gaethje za NBC News.
| Foto: Evan Vucci
Foto Jonathan Ernst
Politička dimenzija događaja bila je neizbježna. Dok su deseci tisuća obožavatelja na obližnjem Ellipse parku, gdje je organizirano masovno gledanje na velikim ekranima, događaj doživjeli kao patriotsku proslavu i monumentalni trenutak za MMA sport, kritičari su ga nazvali "kruhom i igrama".
| Foto: Jonathan Ernst
Foto Evan Vucci
Profesor klasičnih studija na Sveučilištu Cornell, Mike Fontaine, usporedio je spektakl s gladijatorskim igrama u carskom Rimu, čija je svrha bila odvraćanje pozornosti javnosti od stvarnih problema i jačanje popularnosti vladara. Troškovi organizacije, koji su prema sudskim dokumentima Nacionalne službe za parkove premašili 60 milijuna dolara, dodatno su potaknuli rasprave.
| Foto: Jacquelyn Martin
Foto SAUL LOEB
Na tribinama se, uz Trumpa i članove njegove administracije, našlo oko 2300 pripadnika vojske. No i njihov dolazak izazvao je kontroverze jer su, prema internom dopisu Pentagona, morali zadovoljiti stroge standarde visine i težine te sami snositi putne troškove.
| Foto: Evan Vucci
Foto Eric Lee
Održavanje UFC priredbe na travnjaku Bijele kuće potaknulo je i prosvjede. Grupa demonstranata okupila se ispred ulaza u park, osuđujući komercijalizaciju javnog prostora i povezivanje događaja s Trumpovim rođendanom.
| Foto: Elizabeth Frantz
Foto Al Drago
Incident se dogodio i kada je policija iz prostora za fanove ispratila UFC-ovog prvaka srednje kategorije Seana Stricklanda, bivšeg Trumpovog pristašu koji je postao glasan kritičar, iako razlog privođenja nije odmah bio jasan. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Elizabeth Frantz
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Al Drago
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Evan Vucci
Foto Jonathan Ernst
Foto Elizabeth Frantz
Foto Jacquelyn Martin
Foto Mark Schiefelbein
Foto Mark Schiefelbein
Foto Eric Lee
Foto Eric Lee
Foto Nathan Howard
Foto Amber Searls
Foto Nathan Howard
Foto Nathan Howard
Foto Nathan Howard
Foto Evan Vucci
Foto Eric Lee
Foto Matt McClain
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Evan Vucci
Foto Kevin Dietsch
Foto Kevin Dietsch
Foto Eric Lee
Foto Win McNamee
Foto Eric Lee
Foto Eric Lee
Foto Nathan Howard
Foto Eric Lee
Foto Eric Lee
Foto Kevin Dietsch
Foto REUTERS/PIXSELL
Foto Kevin Dietsch
Foto Eric Lee
Foto Kevin Dietsch
Foto Kevin Dietsch
Foto Nathan Howard
Foto Nathan Howard
Foto Nathan Howard
Foto Eric Lee
Foto Kevin Dietsch
Foto Leah Millis
Foto Nathan Howard
Foto Evan Vucci
Foto Jonathan Ernst