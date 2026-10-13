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TENISAČICA U USPONU

FOTO Ukrajinska tenisačica sve je bliže vrhu, a sada je fotkom u haljini raspametila sve: 'Divna'

Marta Kostjuk (24) postala je jedna od najistaknutijih zvijezda svjetskog tenisa u ovoj godini. Njezini sjajni rezultati na terenu, ali i aktivan život izvan njega, privukli su veliku pozornost sportske javnost
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FOTO Ukrajinska tenisačica sve je bliže vrhu, a sada je fotkom u haljini raspametila sve: 'Divna'
Kostjuk je objavila fotku u prekrasnoj bijeloj haljini i raspametila fanove. Komentari poput "divna", prekrasna" i "kraljica" obasuli su objavu. | Foto: Instagram
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Kostjuk je objavila fotku u prekrasnoj bijeloj haljini i raspametila fanove. Komentari poput "divna", prekrasna" i "kraljica" obasuli su objavu. | Foto: Instagram
Komentari 1

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