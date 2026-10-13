FOTO Ukrajinska tenisačica sve je bliže vrhu, a sada je fotkom u haljini raspametila sve: 'Divna'

Marta Kostjuk (24) postala je jedna od najistaknutijih zvijezda svjetskog tenisa u ovoj godini. Njezini sjajni rezultati na terenu, ali i aktivan život izvan njega, privukli su veliku pozornost sportske javnost
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kostjuk je objavila fotku u prekrasnoj bijeloj haljini i raspametila fanove. Komentari poput "divna", prekrasna" i "kraljica" obasuli su objavu.
| Foto: Instagram
Kostjuk je objavila fotku u prekrasnoj bijeloj haljini i raspametila fanove. Komentari poput "divna", prekrasna" i "kraljica" obasuli su objavu. |
Foto: Instagram
Kostjuk je objavila fotku u prekrasnoj bijeloj haljini i raspametila fanove. Komentari poput "divna", prekrasna" i "kraljica" obasuli su objavu.
| Foto: Instagram
Došla je u Wuhan gdje će odigrati WTA 1000 turnir.
| Foto: Instagram
Sezona 2026. pokazala se kao prijelomna točka u karijeri mlade ukrajinske tenisačice. Kostjuk je osvojila svoj prvi turnir iz serije WTA 1000 u Madridu, gdje je u finalu svladala Ruskinju Mirru Andreevu.
| Foto: Instagram
Nedugo prije toga, podigla je pobjednički pehar i na turniru u Rouenu, što joj je bila prva titula na zemljanoj podlozi u karijeri. Ovi rezultati donijeli su joj ogroman skok na WTA ljestvici, gdje se probila među deset najboljih igračica svijeta.
| Foto: TINGSHU WANG/REUTERS
Na Grand Slam turnirima ove godine zabilježila je svoje najbolje rezultate. Prvo je stigla do polufinala na Roland Garrosu, postavši prva Ukrajinka u povijesti Open ere kojoj je to uspjelo u Parizu. Njezin impresivan niz nastavio se na travnatoj podlozi u Londonu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na Wimbledonu je pobijedila redom brojne vrhunske igračice, uključujući trinaestu nositeljicu Jasmine Paolini. Njezin put zaustavljen je tek u polufinalu, gdje je bolja od nje bila Linda Noskova.
| Foto: Paul Childs
Foto Instagram
Zahvaljujući izvanrednim igrama, Marta Kostjuk izgradila je ozbiljno financijsko carstvo. Njezina ukupna neto vrijednost trenutno se procjenjuje na oko šest milijuna dolara. Samo od turnirskih nagrada tijekom profesionalne karijere zaradila je više od sedam milijuna dolara. Veliki dio te zarade došao je u posljednje dvije godine, kada je na najvećim turnirima počela stizati do završnih faza.
| Foto: Instagram
Pored nagradnog fonda, značajan dio njezinih prihoda dolazi od unosnih sponzorskih ugovora. Kostjuk je postala zaštitno lice poznatih globalnih brendova. Posebno se ističe njezin ugovor s proizvođačem sportske opreme Wilson, koji joj osigurava rekete, odjeću i obuću. Prije toga imala je ugovore s Nikeom i Yonexom, a danas surađuje i s luksuznim kozmetičkim brendom Richmond Monaco te platformom za plaćanje Much Better.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kada ne trenira i ne igra mečeve, Kostjuk je vrlo aktivna u humanitarnom radu i privatnim projektima. Krajem 2023. godine osnovala je vlastitu dobrotvornu zakladu pod imenom "Marta Kostyuk Foundation". Glavni cilj njezine organizacije je omogućiti djeci u Ukrajini pristup tenisu i pomoći im da se kroz sport razvijaju unatoč teškim uvjetima u domovini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U privatnom životu, Marta je od studenog 2023. godine u braku sa svojim suprugom Georgeom Kyzymenkom. Nedavno je na društvenim mrežama privukla pozornost objavama s odmora u Parizu, gdje je vozila Vespu, posjećivala modne revije i družila se s poznatim osobama. Uz preko 800 tisuća pratitelja na Instagramu, Kostjuk redovito dijeli trenutke sa svojih treninga, putovanja i modnih snimanja, gradeći imidž koji uvelike nadilazi same teniske terene.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Paul Childs
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Christinne Muschi
Foto TINGSHU WANG/REUTERS
Foto Geoff Burke/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Paul Childs
Foto Instagram