FOTO Ukrajinska tenisačica sve je bliže vrhu, a sada je fotkom u haljini raspametila sve: 'Divna'

Pored nagradnog fonda, značajan dio njezinih prihoda dolazi od unosnih sponzorskih ugovora. Kostjuk je postala zaštitno lice poznatih globalnih brendova. Posebno se ističe njezin ugovor s proizvođačem sportske opreme Wilson, koji joj osigurava rekete, odjeću i obuću. Prije toga imala je ugovore s Nikeom i Yonexom, a danas surađuje i s luksuznim kozmetičkim brendom Richmond Monaco te platformom za plaćanje Much Better. | Foto: Instagram