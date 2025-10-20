FOTO Unitedovog junaka mnogi su sprdali, a on je oženio lijepu Fern. Zbog nje se i potukao

Harry Maguire i njegova supruga Fern Hawkins poznati su po jednoj od najljepših i najtrajnijih ljubavnih priča. U kolovozu 2020. godine, dok su bili na odmoru na grčkom otoku Mykonosu, Maguire je završio u središtu velikog skandala
Njihova veza, međutim, nije uvijek bila mirna. U kolovozu 2020. godine, dok su bili na odmoru na grčkom otoku Mykonosu, Maguire je završio u središtu velikog skandala. Nakon noćnog izlaska došlo je do sukoba između njegove grupe i lokalne policije. Prema grčkim vlastima, Maguire je navodno vrijeđao i fizički napao policajca, a zatim pokušao ponuditi mito
On je, s druge strane, tvrdio da je mislio kako se radi o pokušaju otmice jer su policajci bili u civilu. Na kraju je proglašen krivim i dobio uvjetnu kaznu zatvora od 21 mjesec i 10 dana, no odmah se žalio i cijeli slučaj još nije pravomoćno okončan.
Fern, fizioterapeutkinja po struci, uvijek je bila njegova najveća podrška. Nakon Svjetskog prvenstva 2018. napisala mu je: „Toliko sam ponosna na tebe. Uvijek me iznova iznenađuješ.“
Upoznali su se još kao tinejdžeri u Sheffieldu, a nakon više od deset godina veze vjenčali su se 2022. u Francuskoj, gdje je Maguire objavio: „25.06.22. Dan koji nikada neću zaboraviti.“ Fern je dodala jednostavno: „Udala sam se za ljubav svog života.“
Maguirea su u Engleskoj često sprdali zbog izgleda i čestih kikseva, ali engleski stoper izborio se s kritikama i nastavio igrati za Manchester United.
U velikom derbiju engleskog nogometa postao je junak "crvenih vragova" zabivši gol za pobjedu Uniteda protiv Liverpoola.
