Obavijesti

Galerija

Komentari 3
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Unitedovog junaka mnogi su sprdali, a on je oženio lijepu Fern. Zbog nje se i potukao

Harry Maguire i njegova supruga Fern Hawkins poznati su po jednoj od najljepših i najtrajnijih ljubavnih priča. U kolovozu 2020. godine, dok su bili na odmoru na grčkom otoku Mykonosu, Maguire je završio u središtu velikog skandala
FOTO Unitedovog junaka mnogi su sprdali, a on je oženio lijepu Fern. Zbog nje se i potukao
Njihova veza, međutim, nije uvijek bila mirna. U kolovozu 2020. godine, dok su bili na odmoru na grčkom otoku Mykonosu, Maguire je završio u središtu velikog skandala. Nakon noćnog izlaska došlo je do sukoba između njegove grupe i lokalne policije. Prema grčkim vlastima, Maguire je navodno vrijeđao i fizički napao policajca, a zatim pokušao ponuditi mito | Foto: Instagram
1/40
Njihova veza, međutim, nije uvijek bila mirna. U kolovozu 2020. godine, dok su bili na odmoru na grčkom otoku Mykonosu, Maguire je završio u središtu velikog skandala. Nakon noćnog izlaska došlo je do sukoba između njegove grupe i lokalne policije. Prema grčkim vlastima, Maguire je navodno vrijeđao i fizički napao policajca, a zatim pokušao ponuditi mito | Foto: Instagram
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025