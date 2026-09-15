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SVAŠTA SU PROŠLI

FOTO Uz njega je stajala tijekom najtežih dana, a sad guštaju: Evo koga ljubi prvak US Opena

Dok vrhunski njemački tenisač Alexander Zverev niže uspjehe na svjetskim terenima, jedno lice u njegovoj loži privlači jednaku pozornost medija i publike. Riječ je o Sophiji Thomalli, njegovoj djevojci
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FOTO Uz njega je stajala tijekom najtežih dana, a sad guštaju: Evo koga ljubi prvak US Opena
Foto Instagram
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Foto: Instagram
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