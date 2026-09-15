SVAŠTA SU PROŠLI
FOTO Uz njega je stajala tijekom najtežih dana, a sad guštaju: Evo koga ljubi prvak US Opena
Dok vrhunski njemački tenisač Alexander Zverev niže uspjehe na svjetskim terenima, jedno lice u njegovoj loži privlači jednaku pozornost medija i publike. Riječ je o Sophiji Thomalli, njegovoj djevojci
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Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok vrhunski njemački tenisač Alexander Zverev niže uspjehe na svjetskim terenima, jedno lice u njegovoj loži privlači jednaku pozornost medija i publike. Riječ je o Sophiji Thomalli, njegovoj dugogodišnjoj djevojci, koja je i sama velika zvijezda u Njemačkoj.
| Foto: Instagram
Iako je međunarodnoj javnosti postala poznatija kao partnerica teniskog asa, Thomalla je izgradila impresivnu i svestranu karijeru kao glumica, model, televizijska voditeljica i poduzetnica
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sophia Thomalla rođena je 6. listopada 1989. godine u Istočnom Berlinu, u obitelji s dubokim korijenima u industriji zabave. Njezini roditelji su poznati njemački glumci, Simone Thomalla i André Vetters, pa je odrastanje pred kamerama i na filmskim setovima bilo prirodno okruženje
| Foto: Instagram
Prekretnica koja ju je katapultirala u sam vrh njemačke javne scene dogodila se 2010. godine, kada je s plesačem Massimom Sinatóm pobijedila u popularnom showu Let's Dance.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Najpoznatija je kao voditeljica njemačke inačice reality showa za upoznavanje Are You the One?, a vodila je i emisiju Date or Drop
| Foto: Instagram
Njezina popularnost ogleda se i na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati više od 1,3 milijuna ljudi
| Foto: Instagram
Prije veze s Alexanderom Zverevom, Thomalla je bila u nekoliko veza s poznatim osobama koje su privlačile veliku medijsku pozornost.
| Foto: Instagram
Od 2011. do 2015. godine bila je u vezi s Tillom Lindemannom, pjevačem kultnog benda Rammstein. U ožujku 2016. udala se za norveškog pjevača Andyja LaPleguu, no brak je potrajao nešto više od godinu dana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Bila je i s njemačkim nogometnim golmanom Lorisom Kariusom, s kojim je jedno vrijeme živjela u Istanbulu. Karius je sada u braku s poznatom talijanskom voditeljicom Dilettom Leottom.
| Foto: Instagram
Veza Sophije Thomalle i Alexandera Zvereva započela je oko 2020. godine, a par se navodno upoznao preko zajedničkih prijatelja. Od samog početka, Thomalla je postala neizostavan dio njegovog tima i najveća podrška s tribina
| Foto: Instagram
Njihova veza dobila je i dublji uvid javnosti kroz Netflixovu dokumentarnu seriju Break Point, koja je pratila Zverevov mukotrpan oporavak nakon teške ozljede gležnja 2022. godine. Epizode su prikazale Thomallu kao ključnu figuru u njegovom životu tijekom tog izazovnog razdoblja
| Foto: Instagram
Stajala je uz njega i tijekom pravnih bitaka, kada se suočavao s optužbama za obiteljsko nasilje od strane dviju bivših partnerica, što je on dosljedno negirao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram