Obavijesti

Galerija

Komentari 14
ZADNJI TRZAJI LJETA

FOTO Valentina Miletić otkrila je sve adute: Ohladila se u Sevilli

Valentina Miletić u Sevilli je navijala za Vatrene, a nakon utakmice ostala je uživati u Andaluziji. Bivša Miss Dalmacije i nekadašnja prvakinja u kickboxingu danas je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sportskog novinarstva.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Valentina Miletić otkrila je sve adute: Ohladila se u Sevilli
Valentina Miletić (35) ovih je dana u Sevilli. | Foto: instagram
1/53
Valentina Miletić (35) ovih je dana u Sevilli. | Foto: instagram
Komentari 14

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026