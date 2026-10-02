FOTO Valentina Miletić otkrila je sve adute: Ohladila se u Sevilli

Valentina Miletić u Sevilli je navijala za Vatrene, a nakon utakmice ostala je uživati u Andaluziji. Bivša Miss Dalmacije i nekadašnja prvakinja u kickboxingu danas je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog sportskog novinarstva.
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Valentina Miletić (35) ovih je dana u Sevilli.
| Foto: instagram
Valentina Miletić (35) ovih je dana u Sevilli. |
Foto: instagram
Valentina Miletić (35) ovih je dana u Sevilli.
| Foto: instagram
Popularna sportska novinarka otputovala je u Španjolsku kako bi s tribina pratila utakmicu Lige nacija između Španjolske i Hrvatske.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Vatreni su ipak doživjeli težak poraz, a Španjolska je slavila 4-1.
| Foto: instagram
Valentina je nakon utakmice ostala u Sevilli i nastavila uživati u toplom andaluzijskom vremenu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Na fotografijama koje je objavila šeta ulicama Seville, među palmama, zelenilom i šarenim cvijećem.
| Foto: instagram
Nije propustila priliku ni da uživa u španjolskoj kuhinji. Objavila je nekoliko fotki s ručka u restoranu s plodovima mora.
| Foto: instagram
Ni na putovanju nije zaboravila trening pa je pozirala i u hotelskoj teretani.
| Foto: instagram
Foto instagram
Boravak u Španjolskoj nije bio samo odmor.
| Foto: instagram
Foto instagram
Valentina je prošlog tjedna snimila svoj prvi veliki intervju na španjolskom jeziku, i to za Sofascore.
| Foto: instagram
Foto instagram
Rođena je u Splitu, a s osam godina s obitelji se preselila u Rogoznicu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Sportom se bavila od pete godine, najprije gimnastikom, a zatim kickboxingom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Godine 2009. postala je juniorska državna prvakinja u kickboxingu u disciplini full contact.
| Foto: instagram
Foto instagram
Bavila se i manekenstvom, a 2010. bila je jedna od kandidatkinja na izboru za Miss Universe Hrvatske.
| Foto: instagram
Godinu poslije okrunjena je za Kraljicu Dalmacije.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Nakon srednje škole upisala je pravo, ali se poslije prebacila na novinarstvo i diplomirala.
| Foto: Instagram
Foto instagram/Valentina Miletić
Kao tinejdžerica znala je da želi raditi na televiziji, a uzor joj je bila Mila Horvat.
| Foto: instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Karijeru je počela na radiju i lokalnoj televiziji u Dalmaciji.
| Foto: instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
U Zagreb je došla bez sigurnog posla, samo s dogovorenim razgovorom.
| Foto: instagram/Valentina Miletić
Foto instagram
Radila je na Radiju Enter, a potom na Narodnom radiju.
| Foto: instagram
Na nacionalnoj sportskoj televiziji prvu je priliku dobila na HNTV-u, gdje je pratila drugu ligu, veteranske i dječje turnire.
| Foto: instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Pravi proboj napravila je na MAXSportu, gdje je vodila "Studio HNL” i "Vikend Vatrenih” te se javljala s terena na derbijima.
| Foto: Instagram
Vodila je i borilačke evente FNC-a te reality "Fight of Nations: Put do pobjede”.
| Foto: Instagram
Ovog ljeta na HRT-u je s Markom Šapitom vodila "Americanu”, središnju emisiju Svjetskog prvenstva.
| Foto: Instagram
Šapit se od nje na kraju emisije oprostio riječima: „Mala, bila si rijetkost i najveći frajer!”
| Foto: instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Bila je dio i povijesnog trenutka na HRT-u kada je s Tihanom Nemčić Bojić analizirala utakmicu Švicarske i Katara, prvi put u ženskom paru.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Hrvatski olimpijski odbor 2025. dodijelio joj je nagradu za najbolje televizijsko novinarstvo.
| Foto: Instagram
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto MAXSport/screenshot
Često je uspoređuju s Dilettom Leottom, ali takve usporedbe ne voli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na Instagramu je prati više od 60.000 ljudi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram