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BURNO JE ZAVRŠILO

FOTO Vatrena voditeljica otkrila zašto se spetljala s realovcem: 'Ljudi misle da je slava i novac'

Alba Carrillo šokirala je javnost priznanjem da je s Thibautom Courtoisom bila samo zbog njegovih potpisanih rukavica za sina. Jedno je vrijeme to bila romansa koju je Belgijac brutalno završio, a iza nje su i burne veze s Fonsijem Nietom i Felicianom Lópezom
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FOTO Vatrena voditeljica otkrila zašto se spetljala s realovcem: 'Ljudi misle da je slava i novac'
Španjolska televizijska voditeljica i manekenka Alba Carrillo (40) ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je u svojoj emisiji iznijela šokantno priznanje o kratkoj, ali turbulentnoj vezi s golmanom Real Madrida, Thibautom Courtoisom. | Foto: instagram
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Španjolska televizijska voditeljica i manekenka Alba Carrillo (40) ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je u svojoj emisiji iznijela šokantno priznanje o kratkoj, ali turbulentnoj vezi s golmanom Real Madrida, Thibautom Courtoisom. | Foto: instagram
Komentari 1

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