FOTO Vatrena voditeljica otkrila zašto se spetljala s realovcem: 'Ljudi misle da je slava i novac'

Alba Carrillo šokirala je javnost priznanjem da je s Thibautom Courtoisom bila samo zbog njegovih potpisanih rukavica za sina. Jedno je vrijeme to bila romansa koju je Belgijac brutalno završio, a iza nje su i burne veze s Fonsijem Nietom i Felicianom Lópezom
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Španjolska televizijska voditeljica i manekenka Alba Carrillo (40) ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je u svojoj emisiji iznijela šokantno priznanje o kratkoj, ali turbulentnoj vezi s golmanom Real Madrida, Thibautom Courtoisom.
| Foto: instagram
Španjolska televizijska voditeljica i manekenka Alba Carrillo (40) ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je u svojoj emisiji iznijela šokantno priznanje o kratkoj, ali turbulentnoj vezi s golmanom Real Madrida, Thibautom Courtoisom. |
Foto: instagram
Španjolska televizijska voditeljica i manekenka Alba Carrillo (40) ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti nakon što je u svojoj emisiji iznijela šokantno priznanje o kratkoj, ali turbulentnoj vezi s golmanom Real Madrida, Thibautom Courtoisom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Otkrila je kako je njezin jedini motiv za aferu s belgijskim nogometašem bio poklon za sina - par njegovih potpisanih golmanskih rukavica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ovo priznanje samo je posljednje poglavlje u njezinom burnom ljubavnom životu koji je često bio isprepleten s poznatim sportašima, ostavljajući iza sebe medijske skandale i slomljena srca.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
U nedavnoj epizodi svoje zabavne emisije "El Sótano" (Podrum), koju vodi s Carlosom Peregilom, 38-godišnja Carrillo odlučila je javno otkriti priču koja je zapanjila njezine kolege i gledatelje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Bez previše uvoda, izvadila je par plavo-crnih golmanskih rukavica i objavila pozadinu njihova stjecanja.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Pokazujem vam rukavice koje sam dobila iz veze s Thibautom Courtoisom," rekla je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon što su gosti u studiju reagirali s nevjericom, Carrillo je nastavila s objašnjenjem, ne ostavljajući prostora za sumnju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"To je potpuna istina. Ljudi govore da prilazim muškarcima zbog slave i novca, ali to uopće nije tako. Otišla sam na spoj s tim čovjekom isključivo kako bih se dočepala ovih rukavica."
| Foto: instagram
Foto instagram
Zatim je kameri pokazala posvetu napisanu na jednoj od njih: "Za mog prijatelja Lucasa, s ljubavlju".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Lucas je njezin sin iz prijašnje veze s motociklistom Fonsijem Nietom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Ovo je eksplozivna i prekrasna priča. Zamislite koliko je moj sin bio uzbuđen kad je ovo vidio," rekla je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok su je neki hvalili zbog iskrenosti, mnogi su komentirali kako je njezin potez "nemilosrdan" i "nimalo smiješan".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezino priznanje dobiva na težini kada se prisjetimo 2019. godine, kada je njezina veza s Courtoisom prvi put dospjela u javnost.
| Foto: instagram
Foto instagram
Par je tada fotografiran kako se drži za ruke u šetnji Madridom, a Carrillo je za lokalne medije izjavila: "Prijatelji smo i tek se upoznajemo. Jako sam sretna".
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Idila, međutim, nije dugo trajala.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ubrzo nakon što su fotografije objavljene, golman Reala odlučio je naglo prekinuti sve spekulacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
U izjavi za medije, Courtois je bio iznimno direktan i pomalo grub, distancirajući se od voditeljice.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Nismo par i nikada nećemo biti!", poručio je, dodavši kako su se vidjeli svega dva puta.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
"S obzirom na sve, ne mislim da ćete nas ponovno vidjeti zajedno", zaključio je Belgijanac.
| Foto: instagram
Foto instagram
Javno odbijanje teško je palo Albi Carrillo, koja je na njegovu izjavu reagirala bijesnom objavom na Instagramu.
| Foto: instagram
Foto instagram
U podužem tekstu optužila ga je za "krvavi masakr", tvrdeći da je zbog njegovih riječi postala meta mržnje nogometnih navijača i medija.
| Foto: instagram
Foto instagram
"Odlazim na neko vrijeme jer mislim da je ovo što si mi učinio krvavi masakr. Nadam se da će T. Courtois objasniti razlog svojih riječi koje su generirale ovoliko mržnje prema meni", napisala je tada.
| Foto: instagram
Foto instagram
Uputila je i poruku njegovom klubu: "A Real Madridu poručujem, ako je moguće, prestanite hodati kao po jajima i pazite da ne svaljujete odgovornost za svoju lošu igru na ženu".
| Foto: instagram
Foto instagram
Prije afere s Courtoisom, Alba Carrillo imala je dvije duge i ozbiljne veze, obje sa sportašima.
| Foto: instagram
Od 2010. do 2012. godine bila je u vezi s bivšim motociklističkim asom Fonsijem Nietom, s kojim je 2011. dobila sina Lucasa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako je njihov prekid bio buran, s godinama su uspjeli izgraditi dobar odnos radi zajedničkog djeteta.
| Foto: instagram
Godinu dana nakon prekida s Nietom, započela je vezu sa španjolskim tenisačem Felicianom Lópezom.
| Foto: instagram
Par se vjenčao 2015., no brak je potrajao svega 11 mjeseci.
| Foto: instagram
Foto instagram
Carrillo je kasnije u intervjuima i svojoj knjizi "Spremna za život" otkrila bolne detalje razvoda.
| Foto: instagram
Tvrdila je da ju je López ostavio na "hladan i distanciran način", što ju je slomilo i gurnulo u depresiju.
| Foto: instagram
Kao jedan od glavnih razloga kraha braka navodila je njegove brojne nevjere. Sam López je kasnije priznao da je razvod i za njega bio iznimno težak period.
| Foto: instagram
Rođena u Madridu 1986. godine, Alba Carrillo probila se na scenu 2007. sudjelovanjem u reality showu "Supermodelo".
| Foto: instagram
Nakon toga je izgradila uspješnu karijeru modela, televizijske voditeljice i suradnice u brojnim emisijama (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram