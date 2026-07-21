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SAMOZATAJNA HERCEGOVKA

FOTO 'Vatreni' ju je dugo zavodio i skrivao od javnosti, a sada su rekli sudbonosno 'da'

Nogometaš Kristijan Jakić vjenčao se s vizažisticom Lucijom Jelić. Par je dugo skrivao svoju vezu, a sada je na društvenim mrežama ponosno podijelio fotografije s najvažnijeg dana u životu
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FOTO 'Vatreni' ju je dugo zavodio i skrivao od javnosti, a sada su rekli sudbonosno 'da'
Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić (28) poznat je kao beskompromisni borac na terenu, ali i kao osoba koja svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti. Godinama je uspijevao sakriti identitet svoje dugogodišnje partnerice, no nedavno je par napravio korak dalje. Postali su zaručnici. | Foto: Instagram
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Hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić (28) poznat je kao beskompromisni borac na terenu, ali i kao osoba koja svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti. Godinama je uspijevao sakriti identitet svoje dugogodišnje partnerice, no nedavno je par napravio korak dalje. Postali su zaručnici. | Foto: Instagram
Komentari 32

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