FOTO 'Vatreni' na nešto lakšem treningu nakon Paname. Dalić imao 17 igrača na raspolaganju

ALEXANDRIA - Hrvatska je u Alexandriji odradila još jedan regeneracijski trening, Zlatko Dalić na terenu je imao samo 17 igrača
Od svih igrača koji su od prve minute zaigrali protiv Paname, s ostatkom momčadi trenirao je tek Petar Musa, dok je Dominik Livaković u lakšem tempu nizao krugove u društvu Danijela Subašića.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Od svih igrača koji su od prve minute zaigrali protiv Paname, s ostatkom momčadi trenirao je tek Petar Musa, dok je Dominik Livaković u lakšem tempu nizao krugove u društvu Danijela Subašića. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Od svih igrača koji su od prve minute zaigrali protiv Paname, s ostatkom momčadi trenirao je tek Petar Musa, dok je Dominik Livaković u lakšem tempu nizao krugove u društvu Danijela Subašića.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U svlačionici su, barem tijekom prvih 15-ak minuta, ostali Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol, Modrić, Kovačić, Marco Pašalić, Baturina i Perišić.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatsku sada čeka važan dvoboj s Ganom (subota, 23 sata).
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
I bod bi vjerojatno bio dovoljan za prolazak dalje.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL