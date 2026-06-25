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FOTO 'Vatreni' na nešto lakšem treningu nakon Paname. Dalić imao 17 igrača na raspolaganju

ALEXANDRIA - Hrvatska je u Alexandriji odradila još jedan regeneracijski trening, Zlatko Dalić na terenu je imao samo 17 igrača
SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Od svih igrača koji su od prve minute zaigrali protiv Paname, s ostatkom momčadi trenirao je tek Petar Musa, dok je Dominik Livaković u lakšem tempu nizao krugove u društvu Danijela Subašića. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Od svih igrača koji su od prve minute zaigrali protiv Paname, s ostatkom momčadi trenirao je tek Petar Musa, dok je Dominik Livaković u lakšem tempu nizao krugove u društvu Danijela Subašića. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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