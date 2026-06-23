FOTO Vušković grli Matanovića, a Olić i Dalić dijele upute. Evo kadrova s treninga uoči Paname

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u Torontu u pripremi za utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname
'Vatreni' su odradili prvi trening u Torontu, gdje je već počela priprema za ključnu utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname. U kanadski grad stigli su iz Dallasa, gdje su u prvom kolu izgubili od Engleske 4-2.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
'Vatreni' su odradili prvi trening u Torontu, gdje je već počela priprema za ključnu utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname. U kanadski grad stigli su iz Dallasa, gdje su u prvom kolu izgubili od Engleske 4-2. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
'Vatreni' su odradili prvi trening u Torontu, gdje je već počela priprema za ključnu utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname. U kanadski grad stigli su iz Dallasa, gdje su u prvom kolu izgubili od Engleske 4-2.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Toronto nije nepoznat grad za hrvatske navijače. U njemu živi brojna hrvatska zajednica, a upravo na stadionu BMO Field Gana je u prvom kolu svladala Panamu minimalnih 1-0, što znači da je i suparnik Hrvatske već osjetio tu atmosferu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Zlatko Dalić i njegov stručni stožer imaju nekoliko dana da pripreme momčad za dvoboj koji je za Hrvatsku gotovo pa obavezan. Poraz od Paname značio bi vrlo kompliciran put dalje, dok bi pobjeda Vatrene dovela u gotovo idealnu poziciju uoči posljednjeg kola protiv Gane.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Torontu će se vratiti i za posljednje kolo, gdje ih čeka dvoboj s Ganom, pa se 'vatreni' na neki način već udomaćuju u gradu koji bi mogao biti ključan za njihov napredak na turniru.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL