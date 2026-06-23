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UOČI DRUGOG KOLA

FOTO Vušković grli Matanovića, a Olić i Dalić dijele upute. Evo kadrova s treninga uoči Paname

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u Torontu u pripremi za utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname
SP 2026 Toronto: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila trening u Torontu
'Vatreni' su odradili prvi trening u Torontu, gdje je već počela priprema za ključnu utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname. U kanadski grad stigli su iz Dallasa, gdje su u prvom kolu izgubili od Engleske 4-2. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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'Vatreni' su odradili prvi trening u Torontu, gdje je već počela priprema za ključnu utakmicu drugog kola Skupine L protiv Paname. U kanadski grad stigli su iz Dallasa, gdje su u prvom kolu izgubili od Engleske 4-2. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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