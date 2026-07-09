FOTO Vatreno u Osijeku pred sezonu. Mađari ukorili legendu kluba. Kohorta održala prosvjed

Legendarni glasnogovornik kluba Mario Mihić dobio je opomenu pred otkaz od predsjednice Alexandre Vegh. Opomena je stigla nakon što je Mihić objavio rezultat prijateljske utakmice u kojoj je Osijek izgubio čak 4-0 od mađarskog Paksija. Iako je to u opisu njegovog posla kao glasnogovornika kluba, mađarska uprava tereti ga da "radi protiv klupskih interesa".
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Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Oko 300 navijača NK Osijek okupilo se ispred Opus Arene kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odluke predsjednice kluba Aleksandre Vegh o opomeni pred otkaz glasnogovorniku Mariju Mihiću.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Uputili smo vrlo jasne zahtjeve prema predsjednici kluba, među kojima je i javna isprika Mihi. Nikakve reakcije nije bilo. Hoće li biti radikalnijih koraka, ovisit će o potezima uprave, rekao je jedan od okupljenih navijača.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL