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LEGENDARNI GLASNOGOVORNIK

FOTO Vatreno u Osijeku pred sezonu. Mađari ukorili legendu kluba. Kohorta održala prosvjed

Legendarni glasnogovornik kluba Mario Mihić dobio je opomenu pred otkaz od predsjednice Alexandre Vegh. Opomena je stigla nakon što je Mihić objavio rezultat prijateljske utakmice u kojoj je Osijek izgubio čak 4-0 od mađarskog Paksija. Iako je to u opisu njegovog posla kao glasnogovornika kluba, mađarska uprava tereti ga da "radi protiv klupskih interesa".
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Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Mihić je u klubu proveo 26 godina, nije propuštao utakmice "bijelo-plavih" i prošao je brojne promjene u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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