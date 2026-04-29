FOTO Vedran Pavlek jednu je ženu vješto čuvao od javnosti: 'Više ne pitaju kad ću se ženiti'

Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz
Vedran Pavlek (53), donedavno prvo ime hrvatskog skijanja i čovjek koji je više od dva desetljeća bio sinonim za organizaciju Snježne kraljice, privatni je život oduvijek vješto skrivao od javnosti.
Vedran Pavlek (53), donedavno prvo ime hrvatskog skijanja i čovjek koji je više od dva desetljeća bio sinonim za organizaciju Snježne kraljice, privatni je život oduvijek vješto skrivao od javnosti.
Iako se o njemu kao o jednom od najboljih sportskih operativaca znalo gotovo sve, o njegovom emotivnom statusu govorio je rijetko i šturo.
Ipak, poznato je da je godinama u vezi s misterioznom Roxanom, ženom koja je ostala uz njega unatoč životnom tempu koji bi rijetki mogli pratiti.
Par je prvi put zajedno viđen u javnosti još 2011. godine, na proslavi velikog trijumfa Ivice Kostelića u švicarskom Lenzerheideu. Dok je Ivica slavio osvajanje Velikog kristalnog globusa, Pavlek se na zabavi pojavio s atraktivnom brinetom.
Mediji su tada otkrili da je riječ o Roxani, Talijanki rumunjskog podrijetla koja radi u modnoj industriji u Milanu. Iako se par nije trudio sakriti zaljubljenost, bio je to jedan od rijetkih trenutaka u kojima je Pavlek dopustio uvid u svoj privatni život.
U jednom od rijetkih intervjua u kojima se dotaknuo te teme, Pavlek je na pitanje o dugogodišnjoj partnerici s karakterističnom iskrenošću priznao da veza opstaje ponajviše zahvaljujući njezinu strpljenju.
- Još sam u toj vezi jer me ona još trpi. Malo kuka tu i tamo, ali me trpi. Najviše se viđamo ljeti, no dođe ona i na pokoju utrku, a bude i na Sljemenu. Trajat ćemo dok me bude trpjela - rekao je svojedobno za Večernji list.
Njihova veza godinama je funkcionirala na daljinu, što je Pavlek objašnjavao nemilosrdnim rasporedom. Budući da je godišnje bio na putu i do 200 dana, a skijaška sezona mu je oduzimala svaki trenutak od listopada do svibnja, za obiteljski život, priznao je, nije imao vremena.
Svojedobno je otkrio kako mu je najdraže doba godine ono blagdansko, jer tada može raditi u miru dok se drugi zabavljaju. Takav spartanski način života ostavio je traga na svemu, pa tako i na ideji o braku.
- Da sam obiteljski vezan, s obzirom na svoje radne navike, bojim se da bi postojali veliki izgledi za potop na oba polja - kazao je 2020., dodavši kako je i njegova majka s vremenom "malo posustala" s pitanjima o ženidbi.
Taj narativ o potpunoj posvećenosti poslu, koji se godinama predstavljao kao cijena vrhunskog uspjeha, danas je, međutim, dobio potpuno drugačiji kontekst.
Nakon što je početkom 2026. protiv njega pokrenuta istraga zbog sumnje da je s ostalima izvukao gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, na njegov životni stil gleda se iz posve nove perspektive.
Njegova opsesivna potreba za kontrolom, koju su nekad smatrali vrlinom, sada se dovodi u vezu s modelom koji je, prema sumnjama istražitelja, omogućio ozbiljne financijske zlouporabe.
Posebno su problematične informacije iz istrage prema kojima se dio novca navodno trošio na privatne potrebe, luksuznu robu, ali i estetske zahvate za ženske osobe. (*uz korištenje AI-ja)
Pavlek je i dalje nedostupan hrvatskim vlastima, šuška se da je u Kazahastanu, a za njim su raspisali tjeralicu.
