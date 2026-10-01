Obavijesti

Galerija

Komentari 1
BRUSI POSLJEDNJE DETALJE

FOTO/VIDEO Biliću stigle sjajne vijesti dva dana uoči Engleske

RIJEKA - Hrvatska nogometna reprezentacija u punom je sastavu odradila pretposljednji trening uoči subotnje utakmice s Engleskom, više nema viroznih, normalno je trenirao i Martin Baturina koji bi trebao biti na raspolaganju
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Rijeka: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici.
Nema više viroznih u hrvatskoj nogometnoj repreznentaciji, svih 27 igrača odradilo je pretposljednji trening uoči subotnjeg sraza s Engleskom u Rijeci. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/19
Nema više viroznih u hrvatskoj nogometnoj repreznentaciji, svih 27 igrača odradilo je pretposljednji trening uoči subotnjeg sraza s Engleskom u Rijeci. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026