FOTO/VIDEO Biliću stigle sjajne vijesti dva dana uoči Engleske

RIJEKA - Hrvatska nogometna reprezentacija u punom je sastavu odradila pretposljednji trening uoči subotnje utakmice s Engleskom, više nema viroznih, normalno je trenirao i Martin Baturina koji bi trebao biti na raspolaganju
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Nema više viroznih u hrvatskoj nogometnoj repreznentaciji, svih 27 igrača odradilo je pretposljednji trening uoči subotnjeg sraza s Engleskom u Rijeci.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Nema više viroznih u hrvatskoj nogometnoj repreznentaciji, svih 27 igrača odradilo je pretposljednji trening uoči subotnjeg sraza s Engleskom u Rijeci. |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Nema više viroznih u hrvatskoj nogometnoj repreznentaciji, svih 27 igrača odradilo je pretposljednji trening uoči subotnjeg sraza s Engleskom u Rijeci.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Martin Baturina zbog bolesti je propustio prve dvije utakmice protiv Češke i Španjolske, ali bi se i on sad trebao naći u konkurenciji za utakmicu. Pitanje je koliko je viroza na njemu ostavila traga.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
"Vatreni" su silno motivirani uzvratiti "gordom albionu" za poraz u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva prošlog ljeta u Dallasu (4-2). Time bi napravili i veliki korak prema četvrtfinalu Lige nacija.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Utakmica se formalno igra bez gledatelja, ali Rujevica ipak neće biti prazna jer je HNS pozvao djecu iz nogometnih škola, njih 5000, da popune tribine. Engleskih navijača stiže stotinu.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Lopta kreće s centra u subotu u 18 sati uz prijenos na Novoj TV, a sudi mladi njemački bankar Sven Jablonski (26).
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL