FOTO/VIDEO S vrhom HNS-a na paradi bikova! Pravi kaubojski šou na pola sata od Dallasa...

Hrvatska će kroz nekoliko sati sletjeti u Dallas gdje će u srijedu igrati protiv Engleske (22 sata), a tamo je već druga ekipa 24sata. I dok se "vatreni" približavaju Texasu, otkrili smo jedan prekrasan gradić, odnosno predgrađe Dallasa - Fort Worth. Gradić kao u klasičnim western filmovima, sav u znaku kauboja, konja i bikova. Svaki dan, i to dva puta dnevno, kauboji na konjima vode bikove s velikim rogovima kroz grad (takozvana "parada stoke", a prizor je zaista fenomenalan.

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Pokretanje videa... VIDEO Parada bikova u Fort Worthu u Dallasu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Današnja parada stoke izravan je nasljednik bogate povijesti tog grada. Svakoga dana, gomila se okuplja duž ulice East Exchange Avenue kako bi svjedočila prizoru koji oduzima dah. Nekoliko minuta prije početka, ulica se zatvara za promet. Tada se iz daljine čuje topot kopita. Krdo teksaških dugorogih goveda (longhorn), pasmine čiji rogovi mogu imati raspon i do tri metra, polako se kreće ulicom. Svaka životinja u krdu simbolizira jedno desetljeće povijesti grada. Vode ih "droveri", moderni kauboji i kaubojke čija je oprema, od sedla i kožnih hlača do šešira, vjerna replika onoga što su nosili njihovi prethodnici u 19. stoljeću.

Sama parada traje svega nekoliko minuta, ali doživljaj je nezaboravan. Gledatelji stoje na samo nekoliko metara od životinja koje mogu težiti i preko jedne tone, osjećajući sirovu snagu i duh Divljeg zapada. Najbolja mjesta za promatranje su ispred zgrade Livestock Exchange ili s promatračnice na aveniji. Prije i poslije parade, posjetitelji mogu prići torovima iza zgrade, gdje se životinje odmaraju, i napraviti nevjerojatne fotografije.

IZJAVA DAMIRA MIŠKOVIĆA O DALLASU

Pokretanje videa... VIDEO Damir Mišković u Dallasu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Priliku za fotkanje i uživanje sa prekrasnim bikovima iskoristili su dužnosnici HNS-a te bivši reprezentativci. Tako smo u Fort Worthu sreli Marija Smodlaku, Tomislava Svetinu, predsjednika Rijeke Damira Miškovića, Stjepana Merkaša te Aljošu Asanovića, koji je ambasador Hrvatske na ovom Mundijalu.

- Amerika je spremna u svemu i bit će ovo dobro Svjetsko prvenstvo. Od Hrvatske očekujem da prođemo grupnu fazu, a onda je sve moguće - rekao je Damir Mišković.

Povijest parade bikova

Priča o Stockyardsu započinje puno prije nego što su se prva goveda pojavila na njegovim ulicama u sklopu parade. Uspostavljen 1849. godine kao vojna utvrda na rijeci Trinity, Fort Worth je bio posljednja točka civilizacije za kauboje koji su tjerali stoku na sjever duž zloglasne staze Chisholm. Između 1866. i 1890. godine, više od četiri milijuna grla stoke prošlo je kroz ovaj grad, cementirajući njegov status ključne postaje za odmor i opskrbu. Dolazak željeznice 1876. godine pretvorio je Fort Worth iz prolazne stanice u glavno središte za otpremu stoke. Shvativši potencijal, lokalni poduzetnici izgradili su Union Stockyards 1887. godine, no nedostajalo im je kapitala da privuku velike rančere.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Ključni trenutak dogodio se slučajno. Bostonski kapitalist Greenleif Simpson stigao je u grad baš u vrijeme kada su torovi bili neuobičajeno puni zbog jakih kiša i štrajka na željeznici. Impresioniran viđenim, 1893. godine kupuje Union Stockyards za 133.333,33 dolara i mijenja mu ime u Fort Worth Stockyards Company. Simpson i njegovi partneri, uključujući Louvillea V. Nilesa, shvatili su da je profitabilnije prerađivati meso na licu mjesta nego slati stoku drugdje.

Uskoro su uvjerili divove mesne industrije, Armour & Co. i Swift & Co., da izgrade svoje pogone u blizini. Odluka o tome tko će dobiti koju parcelu donesena je bacanjem novčića. Armour je dobio sjevernu lokaciju, ali je Swift prošao bolje s južnom, koja je sadržavala šljunčaru - materijal koji su koristili za gradnju, pa čak i prodavali Armouru. Uz tvornice, 1902. godine izgrađena je i monumentalna zgrada Livestock Exchange, koja je brzo postala poznata kao "Wall Street Zapada", srce cjelokupne trgovine stokom.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

S procvatom poslovanja, rasla je i potreba za zabavom. Godine 1907., u samo 88 radnih dana, izgrađen je Cowtown Coliseum, prva zatvorena rodeo arena u Sjedinjenim Državama. Područje je postalo toliko bogato da je 1911. formiran vlastiti gradić, Niles City, poznat kao "najbogatiji mali grad na svijetu", s procijenjenom vrijednošću imovine od 30 milijuna dolara, prije nego što je 1923. pripojen Fort Worthu. Vrhunac poslovanja dosegnut je tijekom Drugog svjetskog rata, kada je samo 1944. godine u Stockyardsu obrađeno više od pet milijuna grla stoke. No, poslijeratno razdoblje donijelo je promjene.

Razvoj cestovnog prometa i kamionske industrije učinio je prijevoz stoke jeftinijim i fleksibilnijim, prebacujući tržište s velikih središnjih točaka na manje, lokalne aukcije. Golemi i zastarjeli pogoni Armoura i Swifta teško su se nosili s rastućim troškovima. Armour je zatvorio svoja vrata 1962., a Swift ga je slijedio 1971. Do 1986. godine, prodaja u Stockyardsu pala je na povijesno nisku razinu. Međutim, duh Cowtowna nije umro. Godine 1976., osnivanjem Povijesnog društva Sjevernog Fort Wortha, započeo je proces očuvanja ovog jedinstvenog nasljeđa. Četvrt je proglašena Nacionalnom povijesnom četvrti, a ključne zgrade, poput Livestock Exchangea i Coliseuma, su obnovljene.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata