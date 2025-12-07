Obavijesti

FOTO/VIDEO Snimka kontakta Rebića i Mikića iz drugog kuta: Je li Kolarić oštetio Dinamo?

Foto: Screenshot/MaxSport

Nakon uzbudljivog i sadržajnog derbija glavna je tema suđenje, a polemike se vode i oko poništenog gola Dinamu u prvom poluvremenu...

Vuku se repovi nakon derbija Dinama i Hajduka (1-1) na Maksimiru u 16. kolu HNL-a. Dinamovi navijači zamjeraju sucu Patriku Kolariću pojedine odluke, prije svega onu u kojoj je poništio dosuđeni kazneni udarac u 55. minuti. 

Noa Mikić pobjegao je Anti Rebiću po desnoj strani napada, ušao u kazneni prostor, a krilni igrač Hajduka rukom je povukao Dinamovog beka i srušio ga. Kolarić je prvotno sudio penal, ali nakon pregleda VAR monitora ipak je promijenio odluku. 

Dinamovi navijači smatraju da je pogriješio... 

Druga situacija koja je također sporna dogodila se u prvom poluvremenu, već u osmoj minuti. Došlo je do kontakta između Racija i Bakrara, a Dinamov krilni igrač je pao. Sudac Kolarić nije se oglasio ni u toj situaciji. 

Foto: Screenshot/MaxSport

