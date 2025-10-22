FOTO/VIDEO Tamo gdje je sve počelo: Šibenik se s ponosom prisjetio košarkaškog Mozarta

Šibenik je s ponosom, pjesmom i emocijom obilježio 61. rođendan Dražena Petrovića, prisjećajući se dječaka s Baldekina koji je talentom i predanošću osvojio svijet
Sa sjećanjem, ponosom i pjesmom, Šibenčani i Šibenčanke svih generacija danas su obilježili 61. rođendan Dražena Petrovića, jednog od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena.
Izaslanstva Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, dogradonačelnik Danijel Mileta, župan Paško Rakić, predstavnici sportskih klubova (GKK Šibenka, OKK Dražen Petrović, KA Ante Jelavić) te sportskih udruga položili su cvijeće i zapalili svijeće uz Draženov spomenik na Baldekinu.
Cvijeće i svijeće položili su i kod “Draženova koša” u Ulici Petra Preradovića.
Tako je nebo nad Krešimirovim gradom još jednom ispričalo priču o dječaku iz Šibenika koji je talentom i predanošću osvojio svijet prije prerane smrti.
Dražen Petrović rođen je 22. listopada 1964. u Šibeniku. Još kao dječak svakodnevno je prije škole dolazio u praznu dvoranu na Baldekinu.
Šibenku je 1983. doveo do naslova prvaka Jugoslavije, koji je klubu kasnije oduzet administrativnom odlukom.
Dražen je tada odbio vratiti medalju i izjavio da neće ići u Novi Sad na ponovljenu utakmicu.
Sa Šibenkom je dvaput igrao finale Kupa Radivoja Koraća, a 1984. prešao je u zagrebačku Cibonu, s kojom je osvojio državno prvenstvo 1984. i 1985., Kup Jugoslavije 1985. i 1986., naslov europskog prvaka 1985. i 1986. te Kup kupova 1987. godine.
Kasnije je igrao za madridski Real, s kojim je također osvajao trofeje, a potom i u NBA ligi za Portland Trail Blazers i New Jersey Nets.
Ondje je i dobio nadimak “košarkaški Mozart“ jer je igru pretvorio u umjetnost u kojoj je uvijek davao maksimum.
Četiri je puta proglašen najboljim košarkašem Europe (1986., 1989., 1992. i 1993.), a 2002. uvršten je u Košarkašku kuću slavnih.
Draženov život tragično je završio 7. lipnja 1993. u prometnoj nesreći kod njemačkog grada Ingolstadta, dan nakon što je odigrao posljednju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju.
