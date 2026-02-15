POGLEDAJTE NAJBITNIJE FOTO/VIDEO Uzaludno slavlje Čabraje i 'besposleni' Livaković obilježili su 22. kolo HNL-a

Zanimljivo je da su u ovom kolu bez problema pobijedile tri najjače momčadi u Hrvatskoj - Dinamo, Hajduk i Rijeka. Gorica je zabila gol Vukovaru, ali je isti poništen nakon VAR provjere, a golčina Žute iz slobodnog udarca protiv Lokomotive (2-0) dugo će se pamtiti. Osijek je pao bez "ispaljenog metka" na Opus Areni od Hajduka, a Torcida je oduševila koreografijom