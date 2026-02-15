FOTO/VIDEO Uzaludno slavlje Čabraje i 'besposleni' Livaković obilježili su 22. kolo HNL-a

Zanimljivo je da su u ovom kolu bez problema pobijedile tri najjače momčadi u Hrvatskoj - Dinamo, Hajduk i Rijeka. Gorica je zabila gol Vukovaru, ali je isti poništen nakon VAR provjere, a golčina Žute iz slobodnog udarca protiv Lokomotive (2-0) dugo će se pamtiti. Osijek je pao bez "ispaljenog metka" na Opus Areni od Hajduka, a Torcida je oduševila koreografijom
Zanimljivo je da su u ovom kolu bez problema pobijedile tri najjače momčadi u Hrvatskoj - Dinamo, Hajduk i Rijeka. Gorica je zabila gol Vukovaru, ali je isti poništen nakon VAR provjere, a golčina Žute iz slobodnog udarca protiv Lokomotive (2-0) dugo će se pamtiti. Osijek je pao bez "ispaljenog metka" na Opus Areni od Hajduka, a Torcida je oduševila koreografijom
| Foto: Matija Habljak/Pixsell
Zanimljivo je da su u ovom kolu bez problema pobijedile tri najjače momčadi u Hrvatskoj - Dinamo, Hajduk i Rijeka. Gorica je zabila gol Vukovaru, ali je isti poništen nakon VAR provjere, a golčina Žute iz slobodnog udarca protiv Lokomotive (2-0) dugo će se pamtiti. Osijek je pao bez "ispaljenog metka" na Opus Areni od Hajduka, a Torcida je oduševila koreografijom |
Foto: Matija Habljak/Pixsell
Zanimljivo je da su u ovom kolu bez problema pobijedile tri najjače momčadi u Hrvatskoj - Dinamo, Hajduk i Rijeka. Gorica je zabila gol Vukovaru, ali je isti poništen nakon VAR provjere, a golčina Žute iz slobodnog udarca protiv Lokomotive (2-0) dugo će se pamtiti. Osijek je pao bez "ispaljenog metka" na Opus Areni od Hajduka, a Torcida je oduševila koreografijom
| Foto: Matija Habljak/Pixsell
SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA 2-0 Crepulja 45' (pen.), Žuta 90'
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
"Farmaceuti" su tražili prvu pobjedu u HNL-u u 2026. godini i uspjeli su doći do nje
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Dva prekida - dva gola. Crepulja iz penala i Žuta iz slobodnjaka odlučili su dvoboj
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
DINAMO - ISTRA 1961 4-0 McKenna 24', Beljo 59', Zajc 73', Vidović 87'
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
"Modri" su nastavili s pobjedama u prvenstvu, a Dominik Livaković praktički je bio besposlen kroz cijelu utakmicu
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Genk je Dinamov idući suparnik i to u četvrtak na Maksimiru
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
RIJEKA - VARAŽDIN 3-1 Dantas 20', Jurić 48', Petrovič 61' / Lesjak 90+1'
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Sjajnom je predstavom Rijeka nadigrala Varaždin na Rujevici i skočila na treće mjesto
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Toni Fruk propustio je realizirati kazneni udarac, ali iskupio se sjajnom asistencijom za Dantasa deset minuta kasnije
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
GORICA - VUKOVAR 0-0
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Domaćin je uspio zabiti gol, ali je isti poništen zbog prekršaja u napadu nakon VAR pregleda
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Proslava Čabraje bila je genijalna, otrčao je do stručnog stožera i jednog člana podigao u zrak, ali na kraju je uzalud slavio
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
OSIJEK - HAJDUK 0-2 Livaja 15' (pen.), Pukštas 77'
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Splićani su krenuli u drugi dio prvenstva s dva poraza, a onda stigli do dvije pobjede u nizu.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Torcida je oduševila koreografijom za 115. rođendan
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
A Livaja je iz penala zabio za 0-1 pa kasnije promašio čisti zicer
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Prije početka same utakmice poseban je dres dobio Antonio Sekulić koji je s futsalskom reprezentacijom Hrvatske osvojio broncu na Europskom prvenstvu
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL