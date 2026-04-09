FOTO/VIDEO Vatra je progutala krov olimpijske dvorane u Riju!

Požar zahvatio krov Velodroma u Riju! Vatrogasci brzo reagirali i spriječili katastrofu. Muzej je, kažu, gotovo netaknut, a staza sigurna. Sumnjivi požari nisu novost za ovo mjesto
Veliki požar izbio je u srijedu u ranim jutarnjim satima na krovu Velodroma u Olimpijskom parku u Rio de Janeiru, ključnom objektu izgrađenom za Igre 2016. godine koji danas služi kao glavni trening centar za brazilske sportaše. Gusti dim nadvio se nad sportskim kompleksom, a na teren je izašao velik broj vatrogasaca. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.
| Foto: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RI
Foto: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RI
| Foto: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RI
Foto Profimedia
Vojna vatrogasna postrojba države Rio de Janeiro zaprimila je dojavu u 4.17 ujutro po lokalnom vremenu te je na intervenciju poslala oko 80 vatrogasaca s dvadesetak vozila. Plamen je zahvatio specifičnu krovnu konstrukciju od platna, odnosno PVC membrane, a vatrogasci su se s vatrom borili i izvana i iznutra. Glavni prioritet bio je zaštititi neprocjenjivu zbirku Olimpijskog muzeja smještenog unutar Velodroma.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto Pilar Olivares
- Slike su alarmantne, ali želim uvjeriti javnost da je muzej praktički sačuvan - izjavio je gradonačelnik Rija Eduardo Cavaliere, koji je pohvalio trud vatrogasaca.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto Profimedia
Iako je vatra progutala dio krova, gradonačelnik je potvrdio da sama struktura Velodroma, čija je izgradnja stajala oko 45 milijuna dolara, nije ugrožena. Najvažnije, drvena biciklistička staza, ponos objekta, ostala je potpuno netaknuta.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Foto Pilar Olivares
Olimpijski muzej, koji čuva oko 1000 predmeta iz povijesti Igara, uključujući olimpijske baklje i medalje, pretrpio je tek minimalnu štetu koja će se moći brzo sanirati.
| Foto: Profimedia
Foto REUTERS/PIXSELL
- Požar nije ugrozio strukturu niti uzrokovao veću štetu u unutrašnjosti stadiona. Obnovit ćemo pokrov kako bi se Velodrom što prije mogao ponovno otvoriti za javnost - dodao je Cavaliere.
| Foto: Ricardo Moraes
Foto Pilar Olivares
Ovo, nažalost, nije prvi put da gori krov Velodroma. Tijekom 2017. godine izbila su čak dva slična požara, a oba su uzrokovali takozvani "balões", zapaljeni papirnati lampioni koji su popularni u Brazilu, a koji su pali na krovnu konstrukciju.
| Foto: Carlos Garcia Rawlins
Foto Pilar Olivares
Uzrok najnovijeg požara još se istražuje, a forenzičari su na terenu kako bi utvrdili sve okolnosti. Velodrom je najvažniji brazilski centar za biciklizam na pisti te služi kao glavna baza za trening nacionalnih reprezentacija u biciklizmu i dizanju utega. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Pilar Olivares
Foto Pilar Olivares