FOTO/VIDEO Vatra je progutala krov olimpijske dvorane u Riju!

Veliki požar izbio je u srijedu u ranim jutarnjim satima na krovu Velodroma u Olimpijskom parku u Rio de Janeiru, ključnom objektu izgrađenom za Igre 2016. godine koji danas služi kao glavni trening centar za brazilske sportaše. Gusti dim nadvio se nad sportskim kompleksom, a na teren je izašao velik broj vatrogasaca. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih. | Foto: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RI