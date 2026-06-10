FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza

Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine
Foto Eurovilla/Instagram/ILUSTRACIJA
Foto: Eurovilla/Instagram/ILUSTRACIJA
Foto Eurovilla/Instagram/ILUSTRACIJA
Vila nogometaša Duje Ćalete-Cara (28) pojavila se na tržištu nekretnina početkom godine, piše Net.hr.
| Foto: Eurovilla
Kuća se sastoji od dvije etaže i nudi brojne sadržaje, poput grijanog bazena s odvojenim jacuzzijem, vanjski tuš...
| Foto: Eurovilla
U prizemlju se nalaze spavaća soba s kupaonicom, dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja koja vodi na veliku terasu.
| Foto: Eurovilla
Na katu su još tri spavaće sobe, svaka sa svojom kupaonicom, a jedna od njih ima i vlastiti jacuzzi.
| Foto: Eurovilla
Cijena koju su tražili za vilu u travnju je bila čak 2.100.000 eura.
| Foto: Eurovilla
Sad se na oglasnicima može pronaći za 1,6 milijuna eura.
| Foto: Eurovilla
Duje Ćaleta Car 2021. je oženio dugogodišnju ljubav Adrianu. Par je vezu započeo 2017. nakon upoznavanja u Zagrebu, a zbog ljubavi se Adriana preselila u Marseille gdje je igrao Duje. Sada je stoper pojačao španjolski Real Sociedad...
| Foto: Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla
Foto Eurovilla