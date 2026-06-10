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SMANJILI SU CIJENU

FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza

Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine
FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza
Foto Eurovilla/Instagram/ILUSTRACIJA
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Foto: Eurovilla/Instagram/ILUSTRACIJA
Komentari 75

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