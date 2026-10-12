FOTO Vinicius je zaprosio, a ona ga ubrzo ostavila. I drugi put!

Vinicius i Virginia opet su prekinuli, i to mjesec nakon zaruka! Bez svađe, ali s puno drame, a Brazilca dodatno trese i crveni karton
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Zvijezda madridskog Reala Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca po drugi su put okončali vezu. Razlaz se dogodio svega nekoliko tjedana nakon što su se na društvenim mrežama pohvalili zajedničkim zaručničkim prstenjem.
| Foto: Instagram
Zvijezda madridskog Reala Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca po drugi su put okončali vezu. Razlaz se dogodio svega nekoliko tjedana nakon što su se na društvenim mrežama pohvalili zajedničkim zaručničkim prstenjem. |
Foto: Instagram
Zvijezda madridskog Reala Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca po drugi su put okončali vezu. Razlaz se dogodio svega nekoliko tjedana nakon što su se na društvenim mrežama pohvalili zajedničkim zaručničkim prstenjem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vijest o prekidu brzo se proširila brazilskim medijima, a ubrzo ju je potvrdio i komunikacijski tim popularne influencerice. Predstavnici ofenzivca Reala također su potvrdili kraj romanse, ali su odbili iznositi dodatne detalje kako bi zaštitili privatnost svog klijenta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Virginia Fonseca i Vini Jr. više nisu zajedno. Nije bilo sukoba ni svađe, samo zajedničko razumijevanje da više ne žele nastaviti kao par - pojasnili su njezini predstavnici u službenoj izjavi za medije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Glasine o problemima u vezi pojačale su se kada je Virginia otputovala u Miami sa svoje troje djece. Njezini predstavnici objasnili su da je putovanje bilo unaprijed planirano kako bi djeca provela vrijeme sa svojim ocem, pjevačem Ze Felipeom, s kojim je bila u braku od 2021. do 2025.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Odnos između slavnog nogometaša i poslovne žene s više od 56 milijuna pratitelja na Instagramu počeo je u listopadu 2025. Veza je od samog početka privlačila veliku pažnju javnosti, a par je prvu ozbiljnu krizu imao u svibnju ove godine kada su se prvi put razdvojili.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tada je Virginia poručila da radije bira zrelost i prekid nego ostanak u odnosu kojem više ne pripada. Međutim, tijekom ljeta par se pomirio i odlučio dati svojoj ljubavi drugu šansu, pojavljujući se zajedno na nekoliko javnih događaja s osmijehom na licu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihov odnos doživio je vrhunac u rujnu kada su razmijenili prstenje. Virginia, rođena u Sjedinjenim Američkim Državama, tada se pohvalila kako je nakon gotovo godinu dana veze napokon stigao zaručnički prsten, no sreća očito nije bila dugog vijeka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prekid dolazi u iznimno teškom trenutku za Viniciusa, koji prolazi kroz jedno od najzahtjevnijih razdoblja u karijeri. Brazilac se bori s formom, a situacija je eskalirala proteklog vikenda u prvenstvenoj utakmici u kojoj je Real svladao Villarreal rezultatom 1-0.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vinicius je u tom susretu dobio crveni karton u drugom poluvremenu, nakon što se našao u središtu pažnje zbog kontroverzno poništenog gola. Zbog tog isključenja brazilskog reprezentativca čeka kazna od dvije utakmice neigranja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vinicius je u tom susretu dobio crveni karton u drugom poluvremenu, nakon što se našao u središtu pažnje zbog kontroverzno poništenog gola. Zbog tog isključenja brazilskog reprezentativca čeka kazna od dvije utakmice neigranja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
To znači da će zvijezda Reala propustiti derbije protiv Seville, ali i protiv Barcelone. Dok je Vinicius ostao fokusiran na klupske obveze, Virginia se posvetila obiteljskom životu na drugom kraju svijeta. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram