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PUKLA LJUBAV

FOTO Vinicius je zaprosio, a ona ga ubrzo ostavila. I drugi put!

Vinicius i Virginia opet su prekinuli, i to mjesec nakon zaruka! Bez svađe, ali s puno drame, a Brazilca dodatno trese i crveni karton
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FOTO Vinicius je zaprosio, a ona ga ubrzo ostavila. I drugi put!
Zvijezda madridskog Reala Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca po drugi su put okončali vezu. Razlaz se dogodio svega nekoliko tjedana nakon što su se na društvenim mrežama pohvalili zajedničkim zaručničkim prstenjem. | Foto: Instagram
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Zvijezda madridskog Reala Vinicius Junior i poznata brazilska influencerica Virginia Fonseca po drugi su put okončali vezu. Razlaz se dogodio svega nekoliko tjedana nakon što su se na društvenim mrežama pohvalili zajedničkim zaručničkim prstenjem. | Foto: Instagram
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