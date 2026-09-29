FOTO Više od 3000 hrvatskih navijača okupiralo je Sevillu! Centrom se orili naši hitovi...

Gdje god su hrvatski reprezentativci, s njima je i vojska navijača, a to je slučaj i u Sevilli. Vatreni večeras od 20.45 sati igraju protiv Španjolske 2. kolo Lige nacija i imat će veliku podršku navijača
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Dok su u Pragu bili zabranjeni, hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Sevillu kako bi podržali "vatrene" protiv Španjolske. Bilo ih je više od 3000. Prve kockice u Sevilli smo mogli vidjeti već u nedjelju. Naši navijači uživali su u tapasima i pjesmi.
| Foto: privatna arhiva
Dok su u Pragu bili zabranjeni, hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Sevillu kako bi podržali "vatrene" protiv Španjolske. Bilo ih je više od 3000. Prve kockice u Sevilli smo mogli vidjeti već u nedjelju. Naši navijači uživali su u tapasima i pjesmi. |
Foto: privatna arhiva
Dok su u Pragu bili zabranjeni, hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Sevillu kako bi podržali "vatrene" protiv Španjolske. Bilo ih je više od 3000. Prve kockice u Sevilli smo mogli vidjeti već u nedjelju. Naši navijači uživali su u tapasima i pjesmi.
| Foto: privatna arhiva
Foto privatna arhiva
Foto privatna arhiva
Nabijali su kilometražu po Sevilli, gradu koji čovjeka tjera da stalno gleda gore - prema balkonima, tornjevima, palmama, nebu i narančastim fasadama. U ponedjeljak navečer su se svi, kao po nepisanom rasporedu, slijevali prema pješačkoj zoni oko katedrale.
| Foto: privatna arhiva
Foto privatna arhiva
Klub navijača Mi Hrvati u ponedjeljak i danas organizirao je "zagrijavanje" za utakmicu u koktel baru La Jugueteria.
- Jedva smo to dogovorili, ljudi ovdje baš i ne govore engleski. A i nisu baš bili oduševljeni idejom da se u njihovim lokalima puštaju hrvatske pjesme. Ma, lakše nam je bilo prije nekoliko mjeseci pregovarati s američkom vladom oko navijačke parade koju smo organizirali u Dallasu, onda znate koliko su "teški" bili Španjolci - kaže nam Željko Bulić iz Mi Hrvati.
| Foto: privatna arhiva
Foto privatna arhiva
U ponedjeljak navečer najveći hrvatski hitovi orili su se centrom Seville. 'Inati se Slavonijo', 'Moja domovina' i ostale pjesme tjerale su Španjolce da zastanu i snime vesele Hrvate.
| Foto: privatna arhiva
Dio naših navijača potegnuo je iz Barcelone, gdje su proveli vikend. Drugi su hvatali letove iz Zagreba i okolnih aerodroma, uz neizbježna presjedanja.
| Foto: privatna arhiva
A s navijačima su stigla i poznata lica. Davor Šuker u Sevilli i dalje ima tretman ikone. Gdje god se pojavi, domaći navijači reagiraju kao da im je upravo pred oči izašla živa snimka iz najboljih dana 90-ih. Bio je tu i Ivan Rakitić...
| Foto: privatna arhiva