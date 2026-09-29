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HRVATSKA FEŠTA U ŠPANJOLSKOJ

FOTO Više od 3000 hrvatskih navijača okupiralo je Sevillu! Centrom se orili naši hitovi...

Gdje god su hrvatski reprezentativci, s njima je i vojska navijača, a to je slučaj i u Sevilli. Vatreni večeras od 20.45 sati igraju protiv Španjolske 2. kolo Lige nacija i imat će veliku podršku navijača
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FOTO Više od 3000 hrvatskih navijača okupiralo je Sevillu! Centrom se orili naši hitovi...
Dok su u Pragu bili zabranjeni, hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Sevillu kako bi podržali "vatrene" protiv Španjolske. Bilo ih je više od 3000. Prve kockice u Sevilli smo mogli vidjeti već u nedjelju. Naši navijači uživali su u tapasima i pjesmi. | Foto: privatna arhiva
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Dok su u Pragu bili zabranjeni, hrvatski navijači u velikom su broju stigli u Sevillu kako bi podržali "vatrene" protiv Španjolske. Bilo ih je više od 3000. Prve kockice u Sevilli smo mogli vidjeti već u nedjelju. Naši navijači uživali su u tapasima i pjesmi. | Foto: privatna arhiva
Komentari 1

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