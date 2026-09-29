FOTO Više od 3000 hrvatskih navijača okupiralo je Sevillu! Centrom se orili naši hitovi...

Klub navijača Mi Hrvati u ponedjeljak i danas organizirao je "zagrijavanje" za utakmicu u koktel baru La Jugueteria. - Jedva smo to dogovorili, ljudi ovdje baš i ne govore engleski. A i nisu baš bili oduševljeni idejom da se u njihovim lokalima puštaju hrvatske pjesme. Ma, lakše nam je bilo prije nekoliko mjeseci pregovarati s američkom vladom oko navijačke parade koju smo organizirali u Dallasu, onda znate koliko su "teški" bili Španjolci - kaže nam Željko Bulić iz Mi Hrvati. | Foto: privatna arhiva