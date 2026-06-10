FOTO Voditeljica HTV-a obožava Hajduk: 'Smiješno mi je kad me povezuju s nogometašima'

Rođena je u Rijeci, živi u Zagrebu, a navija za Hajduk iz Splita: "Imala sam i dečka iz Osijeka, tako da je bio komplet, ha, ha, ha... Očito je da je to mnogima nemoguća kombinacija kad se toliko čude, ali po meni je to sasvim normalno. U 90% slučajeva ljubav prema nekom klubu naslijediš od roditelja, kao što sam ja ljubav prema Hajduku naslijedila od oca s kojim sam gledala utakmice kao mala". | Foto: Instagram