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STRASTVENA NAVIJAČICA

FOTO Voditeljica HTV-a obožava Hajduk: 'Smiješno mi je kad me povezuju s nogometašima'

Uršula Tolj često ističe koliko joj znači Hajduk, a ljubav prema splitskom klubu prati je još od djetinjstva. Navijačku strast prema klubu nerijetko pokazuje i kroz objave na društvenim mrežama
FOTO Voditeljica HTV-a obožava Hajduk: 'Smiješno mi je kad me povezuju s nogometašima'
Među javnim i medijskim osobama nije rijetkost pronaći strastvene navijače nekog kluba, no mali broj ih na društvenim mrežama objavljuje statuse o klubu za koji navijaju, komentiraju i raspravljaju se sa suparničkim navijačima, poput HTV-ove voditeljice Uršule Tolj. | Foto: Instagram
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Među javnim i medijskim osobama nije rijetkost pronaći strastvene navijače nekog kluba, no mali broj ih na društvenim mrežama objavljuje statuse o klubu za koji navijaju, komentiraju i raspravljaju se sa suparničkim navijačima, poput HTV-ove voditeljice Uršule Tolj. | Foto: Instagram
Komentari 3

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