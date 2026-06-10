FOTO Voditeljica HTV-a obožava Hajduk: 'Smiješno mi je kad me povezuju s nogometašima'

Uršula Tolj često ističe koliko joj znači Hajduk, a ljubav prema splitskom klubu prati je još od djetinjstva. Navijačku strast prema klubu nerijetko pokazuje i kroz objave na društvenim mrežama
Među javnim i medijskim osobama nije rijetkost pronaći strastvene navijače nekog kluba, no mali broj ih na društvenim mrežama objavljuje statuse o klubu za koji navijaju, komentiraju i raspravljaju se sa suparničkim navijačima, poput HTV-ove voditeljice Uršule Tolj.
| Foto: Instagram
Među javnim i medijskim osobama nije rijetkost pronaći strastvene navijače nekog kluba, no mali broj ih na društvenim mrežama objavljuje statuse o klubu za koji navijaju, komentiraju i raspravljaju se sa suparničkim navijačima, poput HTV-ove voditeljice Uršule Tolj. |
Foto: Instagram
Među javnim i medijskim osobama nije rijetkost pronaći strastvene navijače nekog kluba, no mali broj ih na društvenim mrežama objavljuje statuse o klubu za koji navijaju, komentiraju i raspravljaju se sa suparničkim navijačima, poput HTV-ove voditeljice Uršule Tolj.
| Foto: Instagram
Na objavu dolaska Ivana Rakitića u Hajduk doslovno je održala predavanje hejterima iz suprotnog tabora i pobrisala pola komentara u kojima su ismijavali Hajduk i legendarnog Vatrenog.
| Foto: Instagram
Ne razumijem uopće kako nekome može biti interesantno ili smiješno napisati: "Niste bili prvaci 19 godina" na moj post o dolasku Rakitića!? Moj omiljeni odgovor na tu temu je da bi čak i kad bi Hajduk bio zadnji s 0 bodova svake sezone, i dalje za njega navijala i išla na utakmice.
| Foto: Instagram
Cijenim dobar humor, prva ću se nasmijati ako je nešto na račun Hajduka smiješno, ali najbolje šale na račun Hajduka čula sam od navijača Hajduka.
| Foto: Instagram
Recimo kad smo izgubili 0-3 od nekog fenjeraša netko je napisao da igrači tog kluba nisu shvatili našeg trenera pa su igrali po svom i greškom pobijedili. Ili kad je neki navijač Hajduka rekao da morao djedu kazati da je Hajduk izgubio od neke francuske momčadi Ru-dež, da ga ne strefi srce...
| Foto: Instagram
- A koliko godina već slušamo izlizane fore o fritulama, a nisu bile smiješne niti prvi put...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moguće je da su društvene mreže dale hrabrosti anonimcima da iskažu svoje najcrnje misli i najniže strasti, ali kriv je za to i naš nogomet u globalu, ne zaboravimo nečasne radnje u prošlosti koje su išle u korist kluba koji je bio privilegiran. Stvari nisu bile poštene i rezultirale su gnjevom i ljutnjom...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Nisam više imala živaca, sada se držim samo Hajduka a sve hejtere koji počnu vrijeđati odmah bez milosti blokiram. Nevjerojatno mi je da i danas ima muškaraca koji, kad žena nešto napiše, i to nešto s čim se načelno slažu, pribjegavaju seksističkim komentarima i bezobraznim uvredama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Najdraže su mi navijačice Hajduka jer su one gotovo sve uvijek pozitivne kao i ja. Valjda mi žene sve gledamo zaštitnički i s ružičastim naočalama. I ne želim se toga odreći.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Radim to jer imam takvu potrebu. Na poslu sam stalno okružena ljudima iz svijeta glazbe, a živim u Zagrebu gdje su većinom navijači Dinama. Imam potrebu komunicirati s navijačima Hajduka, pogotovo odmah nakon utakmica, dok su dojmovi još svježi...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena je u Rijeci, živi u Zagrebu, a navija za Hajduk iz Splita: "Imala sam i dečka iz Osijeka, tako da je bio komplet, ha, ha, ha... Očito je da je to mnogima nemoguća kombinacija kad se toliko čude, ali po meni je to sasvim normalno. U 90% slučajeva ljubav prema nekom klubu naslijediš od roditelja, kao što sam ja ljubav prema Hajduku naslijedila od oca s kojim sam gledala utakmice kao mala".
| Foto: Instagram
- Kasnije, kad sam odrasla i odselila, čuli bismo se nakon svake utakmice i kad bi se otac složio s mojom analizom nitko nije bio ponosniji i sretniji od mene. Često smo gledali skupa i utakmice europskih i svjetskih prvenstava, ranije smo slušali i radijske prijenose...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Teško joj je odabrati najdražeg igrača Hajduka, ima više favorita: "To je teško za reći jer su meni dragi svi. Livaja je kralj i Bog, nema važnijega od njega, veliki sam fan Nike Sigura i Filipa Krovinovića, kao i Ivana Rakitića koji me oduševio jer je njegova priča drugačija, nije odrastao u Splitu ni uz roditelje navijače Hajduka, a opet ima emociju za naš klub".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Nema puno navijača kao što su navijači Hajduka, s toliko emocije, ludosti ja bih rekla. Možda malo i pretjerujemo, ali nama je Hajduk više od nogometa i od sporta. Vidi se to po mnogim detaljima, a najviše po broju članova i posjetama na stadionima na kojima Hajduk igra...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Čuvam dosta ulaznica, a imam i komadić mreže s finala kupa Hajduk – Rijeka, ne znam ni tko mi je to poklonio... Imam dosta fotografija i videa, ali samo prije i nakon utakmice, za vrijeme utakmice ne snimam jer navijam. Imam i narukvicu koju sam kupila u fan shopu prije par godina, nju nosim i žao mi je što ih nema više kupiti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Imala je neugodno iskustvo 2025. godine u Splitu prilikom odlaska na utakmicu Hajduka. Nakon što je stigla u grad kako bi uživala u utakmici Hajduka, parkirala je svoj automobil zagrebačkih registracija u staroj gradskoj jezgri, u blizini hotela u kojem je odsjela. Zbog velikih gužvi u Splitu, nije ni pomišljala voziti se po gradu. Kad je u nedjelju, dan nakon utakmice, došla do svog auta, primijetila je da joj je netko slomio brisač na stražnjem dijelu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ma znate što! Čak ne želim vjerovati da se ovo dogodilo zbog utakmice, volim Split i nastavit ću i dalje dolaziti. Ako se mene pita, to je napravio neki stanar, koji živi u blizini mjesta gdje sam parkirala auto i koji misli da gosti na to mjesto nemaju pravo parkirati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram