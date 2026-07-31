FOTO Voli pozirati bez gaćica, a sad i bez grudnjaka. Jutta je opet izbezumila obožavatelje

Jutta Leerdam (27) nakon olimpijskog zlata zasjala u glamuroznom ljetu: Kalifornija, New York, Jake Paul i dijamant koji plijeni poglede
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Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koja je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini oduševila svijet osvojivši zlatnu medalju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord, svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u život izvan sportskih borilišta.
| Foto: Instagram
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koja je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini oduševila svijet osvojivši zlatnu medalju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord, svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u život izvan sportskih borilišta. |
Foto: Instagram
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koja je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini oduševila svijet osvojivši zlatnu medalju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord, svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u život izvan sportskih borilišta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koja je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini oduševila svijet osvojivši zlatnu medalju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord, svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u svoj život izvan sportskih borilišta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mnogim obožavateljima nije promaknulo riskantno izdanje brzoklizačice bez grudnjaka, čime je potvrdila da pomiče granice kad je u pitanju odijevanje jer ionako ne bere veliku brigu oko krpica na sebi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dokaz tomu su i nedavne fotografija na kojima sa zaručnikom Jakeom Paulom pozira bez gaćica, zbog čega joj je on kroz šalu prigovorio.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U nizu fotografija i kratkih videa, popularnom "photo dump" formatu, s jednostavnim opisom "Srpanj u Kaliforniji i New Yorku", 27-godišnja sportašica dokumentirala je mjesec ispunjen događajima. Centralni dio objave zauzimaju fotografije s dodjele prestižnih sportskih nagrada ESPYS u New Yorku.
| Foto: Instagram
Foto Jordan Tovin
Leerdam je zablistala u dugačkoj metalik srebrnoj haljini s prorezima, a osim poziranja na crvenom tepihu, podijelila je i jedan neformalan trenutak gdje sjedi na podu uz velikog zlatnog retrivera, pijući zeleni sok. Na događaju se pojavila sa svojim zaručnikom, boksačem i influencerom Jakeom Paulom, koji ju je zdušno bodrio i na Olimpijskim igrama.
| Foto: Jordan Tovin
Foto Instagram
Par, koji se zaručio u ožujku 2025., plijenio je pažnju, a na nekoliko fotografija ističe se i njezin raskošni dijamantni zaručnički prsten. Vrhunac društvenog života bio je susret s američkom poslovnom mogulicom i televizijskom ikonom Marthom Stewart, s kojom je Leerdam večerala u društvu prijateljica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Putovanje je obuhvatilo i opuštanje na kalifornijskoj obali, što dokazuje snimka plave spasilačke kućice na pješčanoj plaži, te uživanje u pogledu na njujorške vizure, uključujući prepoznatljivu građevinu The Vessel.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Leerdam je odavno poznata po svom besprijekornom modnom stilu, što je i ovaj put potvrdila. U objavi je pokazala nekoliko upečatljivih odjevnih kombinacija, od elegantne bijele haljine na preklop koju je nosila na jednoj večernjoj terasi, do spomenute svečane toalete za ESPYS.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posebnu pažnju posvetila je i luksuznim modnim dodacima, eksplicitno prikazavši komade poznatog brenda Schiaparelli. Njezini pratitelji, kojih na Instagramu ima 6,3 milijuna, nisu skrivali oduševljenje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Komentari su se redali, a većina je bila ispunjena pohvalama. "Prekrasna", "Nevjerojatna Jutta" i "Tako lijepa", samo su neke od poruka. Jedan od komentara, "Ona nikad ne preskače dan za noge", na duhovit je način povezao njezin glamurozan izgled s njenom sportskom karijerom i fizičkom spremom koja ju je i dovela do olimpijskog zlata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obožavatelje je zanimao i izvor njezine odjeće, pa se tako našlo i pitanje: "Odakle ti je bijela haljina?". Iako je jedan pratitelj izrazio zabrinutost da na nekim fotografijama ne izgleda sretno, velika većina je s odobravanjem popratila njezin ispunjen život.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ovom objavom Jutta Leerdam još je jednom potvrdila svoj status ne samo vrhunske sportašice, već i globalne zvijezde i ikone stila.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uspješno balansira između prikaza napornih treninga i sportske discipline te glamuroznog života ispunjenog putovanjima i modom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Time pokazuje kako moderni sportaši postaju brendovi za sebe, osvajajući publiku daleko izvan sportskih arena. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram