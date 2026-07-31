FOTO Voli pozirati bez gaćica, a sad i bez grudnjaka. Jutta je opet izbezumila obožavatelje

Komentari su se redali, a većina je bila ispunjena pohvalama. "Prekrasna", "Nevjerojatna Jutta" i "Tako lijepa", samo su neke od poruka. Jedan od komentara, "Ona nikad ne preskače dan za noge", na duhovit je način povezao njezin glamurozan izgled s njenom sportskom karijerom i fizičkom spremom koja ju je i dovela do olimpijskog zlata. | Foto: Instagram