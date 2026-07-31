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BRZOKLIZAČKA ZVIJEZDA

FOTO Voli pozirati bez gaćica, a sad i bez grudnjaka. Jutta je opet izbezumila obožavatelje

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FOTO Voli pozirati bez gaćica, a sad i bez grudnjaka. Jutta je opet izbezumila obožavatelje
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koja je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini oduševila svijet osvojivši zlatnu medalju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord, svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u život izvan sportskih borilišta. | Foto: Instagram
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Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koja je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini oduševila svijet osvojivši zlatnu medalju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord, svojim je pratiteljima na Instagramu pružila uvid u život izvan sportskih borilišta. | Foto: Instagram
Komentari 1

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