FOTO Voli 'vatrene': U braku je s reprezentativcem, a iza sebe ima jedan propali s bivšim

Iva Šarić, poznata televizijska voditeljica, novinarka i bivša manekenka u braku je s Brunom Petkovićem, a prije njega, ljubila je još jednog bivšeg 'vatrenog' Jerku Leku s kojim je u braku dobila dvoje djece
U braku je s reprezentativcem Brunom Petkovićem, a iza sebe ima već jedan brak s Jerkom Lekom, također bivšim nogometašem
Iva je karijeru započela u svijetu mode, gdje se istaknula kao uspješna manekenka i osvojila titulu pratilje na izboru za Miss Universe Hrvatske
Nakon završetka studija ekonomije odlučila je manekensku karijeru zamijeniti onom novinarskom
Petkovića je upoznala 2019. kada joj je on bio gost u emisiji 'Klub 7' koju je ona vodila. Par je vezu u početku držao podalje od očiju javnosti, no u ljeto 2020. godine potvrdili su da su zajedno
U travnju 2021. godine postali su roditelji sina Adriana, a kruna njihove ljubavi stigla je u prosincu 2023. kada su se vjenčali na Ivin 35. rođendan
Prije veze s Petkovićem, Iva je bila u dugogodišnjem braku s bivšim nogometnim reprezentativcem Jerkom Lekom
Vjenčali su se 2012. godine, nakon četiri godine veze
U braku su dobili dvojicu sinova, Carlosa i Leona. Iako su se dugo trudili spasiti brak, u ožujku 2018. godine službeno su se razveli. Unatoč razlazu, ostali su u izvrsnim odnosima
