FOTO Vozač F1 napravio pravo čudo u Monzi, a manekenka je osvojila njega: Evo tko je ona

Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes.
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Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes.
| Foto: instagram
Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes.
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Foto: instagram
Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes.
| Foto: instagram
Portugalka je često podrška Gaslyju na utrkama F1, a uz njega je bila i na kvalifikacijama u Monzi gdje je uoči VN Italije osvojio prvi 'pole position' u karijeri.
| Foto: Guglielmo Mangiapane
Njezina majka, Maria Vieira de Campos Cerqueira Gomes, poznata je portugalska televizijska voditeljica, dok je otac, Gonçalo Gomes, vozač utrka u timu Pure McLaren.
| Foto: instagram
Foto instagram
Kika je odrasla pod svjetlima reflektora, no rano je izgradila vlastiti put. Manekensku karijeru započela je kao tinejdžerica, a danas je zastupaju razne agencije
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto Jakub Porzycki
Foto Guglielmo Mangiapane
Surađivala je s brendovima kao što su Carolina Herrera, H&M, Nespresso i Dyson. Okušala se i u glumi 2021. u portugalskoj sapunici "Festa é Festa", iskoristivši plaću za privatne satove glume.
| Foto: instagram
S više od milijun pratitelja na Instagramu, izgradila je imidž sofisticirane, ali pristupačne mlade žene.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako detalje o prvom susretu drže za sebe, glasine o vezi Pierrea Gaslyja i Kike Gomes počele su kružiti 2022. nakon što su viđeni kako plešu u klubu u Portu. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti u listopadu iste godine na utakmici PSG-a u Parizu
| Foto: instagram
Vezu su na društvenim mrežama potvrdili početkom 2023., kada je Gasly objavio fotografije s odmora u Dubaiju
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram