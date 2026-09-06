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KIKA GOMES

FOTO Vozač F1 napravio pravo čudo u Monzi, a manekenka je osvojila njega: Evo tko je ona

Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes.
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FOTO Vozač F1 napravio pravo čudo u Monzi, a manekenka je osvojila njega: Evo tko je ona
Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes. | Foto: instagram
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Vozač Alpinea Pierre Gasly proživljava renesansu karijere, okrunjenu senzacionalnim pole positionom na Monzi. Dok svijet Formule 1 slavi njegov povratak, pažnju privlači i njegova djevojka Francisca Kika Gomes. | Foto: instagram
Komentari 1

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