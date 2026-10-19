FOTO Vruće MMA sučeljavanje: Strastveno se ljubile uoči meča

Šok u Češkoj: influencerice Tereza Osladilová i Angeli Mangombe poljubile se uoči ulaska u kavez, a njihov bizarni potez zapalio je društvene mreže
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Borbe osoba poznatih s društvenih mreža postale su popularan oblik zabave, posebno u Češkoj i Slovačkoj. Pravi dokaz za to je nadolazeći meč u kojem će se dvije influencerice naći u kavezu, no njihovo sučeljavanje u potpunosti je odudaralo od uobičajenih provokacija.
| Foto: Instagram
Borbe osoba poznatih s društvenih mreža postale su popularan oblik zabave, posebno u Češkoj i Slovačkoj. Pravi dokaz za to je nadolazeći meč u kojem će se dvije influencerice naći u kavezu, no njihovo sučeljavanje u potpunosti je odudaralo od uobičajenih provokacija. |
Foto: Instagram
Borbe osoba poznatih s društvenih mreža postale su popularan oblik zabave, posebno u Češkoj i Slovačkoj. Pravi dokaz za to je nadolazeći meč u kojem će se dvije influencerice naći u kavezu, no njihovo sučeljavanje u potpunosti je odudaralo od uobičajenih provokacija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uoči priredbe Clash 17, koja se održava 24. listopada u češkom gradu Ústí nad Labem, influencerice Tereza Osladilová i Angeli Mangombe stale su jedna pred drugu. Umjesto mrkih pogleda, zastrašivanja i uvreda, djevojke su se približile i strastveno poljubile. Snimka tog trenutka brzo se proširila internetom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog tog neobičnog poteza interes publike za njihov meč naglo je porastao. Organizacija Clash, koja stoji iza ovog događaja, poznata je upravo po priređivanju mečeva influencera, reality zvijezda i drugih javnih osoba prema MMA ili sličnim borilačkim pravilima. Ovakve scene za njih predstavljaju savršen oblik promocije uoči samog turnira.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njihov bliski odnos nije nimalo slučajan. Prema pisanju čeških medija, Osladilová i Mangombe upoznale su se i zbližile tijekom snimanja reality emisije Šlajska House. Tamo su puno vremena provodile zajedno i stvorile prijateljski odnos, zbog čega su na tiskovnoj konferenciji jasno dale do znanja da između njih nema nimalo zle krvi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prijateljstvo će ipak morati ostaviti po strani kada počne borba. Obje djevojke već imaju iskustva s nastupima za istu promociju. Na turniru Clash 15 Osladilová je tehničkim nokautom pobijedila Dominiku Horákovu, dok je Angie na istoj priredbi izgubila u prvoj rundi od Dominike Elischerove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iza čitavog projekta ove uspješne promocije stoji Tomaš Linh Le Sy, bivši borac iz organizacije Oktagon. Kao suosnivač i zaštitno lice organizacije Clash, pretvorio je borbe internetskih zvijezda i ovakve bizarne uvertire u iznimno praćen zabavni sadržaj. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram