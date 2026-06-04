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MICKY NAŠAO MINNIE

FOTO Vuškovićev suigrač otišao na tajni spoj s bujnim modelom. Sad je jasno za koga će navijati

Engleska manekenka i influencerica Ella Buffin (24) ovoga ljeta neće navijati za svoju zemlju na SP-u, već za ljutog rivala. Razlog? Novi dečko je zvijezda Nizozemaca
FOTO Vuškovićev suigrač otišao na tajni spoj s bujnim modelom. Sad je jasno za koga će navijati
Romansa Elle Buffin s kapetanom Tottenhama i stupom nizozemske obrane, Mickyjem van de Venom (25), kojem će se uskoro priključiti i naš Luka Vušković, nedavno je postala javna i privukla ogromnu pažnju medija i navijača. | Foto: Instagram
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Romansa Elle Buffin s kapetanom Tottenhama i stupom nizozemske obrane, Mickyjem van de Venom (25), kojem će se uskoro priključiti i naš Luka Vušković, nedavno je postala javna i privukla ogromnu pažnju medija i navijača. | Foto: Instagram
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