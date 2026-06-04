FOTO Vuškovićev suigrač otišao na tajni spoj s bujnim modelom. Sad je jasno za koga će navijati

Nakon toga, upisala je i završila studij mode na Sveučilištu Manchester Metropolitan, što joj je otvorilo vrata suradnji s brojnim poznatim brendovima. Njezino lice i stil krasili su kampanje za gigante poput Asosa i Adidasa, ali i za brendove kao što su Goose and Gander, Cernucci i Outcast Clothing. | Foto: Instagram