FOTO Vuškovićev suigrač otišao na tajni spoj s bujnim modelom. Sad je jasno za koga će navijati

Engleska manekenka i influencerica Ella Buffin (24) ovoga ljeta neće navijati za svoju zemlju na SP-u, već za ljutog rivala. Razlog? Novi dečko je zvijezda Nizozemaca
Romansa Elle Buffin s kapetanom Tottenhama i stupom nizozemske obrane, Mickyjem van de Venom (25), kojem će se uskoro priključiti i naš Luka Vušković, nedavno je postala javna i privukla ogromnu pažnju medija i navijača.
| Foto: Instagram
Romansa Elle Buffin s kapetanom Tottenhama i stupom nizozemske obrane, Mickyjem van de Venom (25), kojem će se uskoro priključiti i naš Luka Vušković, nedavno je postala javna i privukla ogromnu pažnju medija i navijača. |
Foto: Instagram
Romansa Elle Buffin s kapetanom Tottenhama i stupom nizozemske obrane, Mickyjem van de Venom (25), kojem će se uskoro priključiti i naš Luka Vušković, nedavno je postala javna i privukla ogromnu pažnju medija i navijača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njihova veza, otkrivena tijekom luksuznog odmora u Španjolskoj, postala je glavna tema uoči početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Priča koja je zaintrigirala javnost zakotrljala se nakon što su fotografi uhvatili par tijekom romantičnog bijega u Marbelli. Neposredno prije nego što se Van de Ven trebao pridružiti pripremama nizozemske reprezentacije, par je proveo nekoliko dana u ekskluzivnom hotelu s pet zvjezdica, Marbella Club Hotelu, gdje noćenje stoji i do 1160 eura.
| Foto: IMAGO/Mark Greenwood/IMAGOSPORT
- Izgledali su apsolutno zaljubljeno. Micky je cijelu večer nije ispuštao iz vida - rekao je jedan od gostiju restorana, dodavši kako su se smijali i razgovarali do kasno u noć.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovaj odmor za nizozemskog braniča predstavljao je prijeko potreban predah nakon iznimno teške i iscrpljujuće sezone u Premier ligi. Njegov Tottenham jedva je izbjegao ispadanje, osiguravši opstanak pobjedom 1-0 protiv Evertona u posljednjem kolu.
| Foto: IMAGO/JP Fletcher/IMAGOSPORT
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ova 24-godišnjakinja iz Derbyshirea izgradila je impresivnu karijeru kao influencerica i model, okupivši gotovo milijun pratitelja na različitim platformama. Na TikToku je prati više od 700 tisuća ljudi, dok na Instagramu ima preko 136 tisuća obožavatelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezino obrazovanje također svjedoči o ambiciji i svestranosti. Pohađala je prestižnu školu Repton u Derbyshireu, čija godišnja školarina iznosi 45 tisuća funti, a na popisu bivših učenika nalaze se i poznata imena poput Jeremyja Clarksona i pisca Roalda Dahla.
| Foto: Instagram
Foto IMAGO/Dennis Bresser/IMAGOSPORT
Nakon toga, upisala je i završila studij mode na Sveučilištu Manchester Metropolitan, što joj je otvorilo vrata suradnji s brojnim poznatim brendovima. Njezino lice i stil krasili su kampanje za gigante poput Asosa i Adidasa, ali i za brendove kao što su Goose and Gander, Cernucci i Outcast Clothing.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Osim mode, Ella je i velika zaljubljenica u sport. Aktivno se bavi netballom i atletikom, a redovita je posjetiteljica velikih sportskih događaja. Posebno prati tenis te je često viđena na tribinama Wimbledona i Australian Opena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok će Micky van de Ven na Svjetskom prvenstvu biti jedan od ključnih igrača nizozemske obrane, gdje bi trebao činiti stoperski par s Liverpoolovom zvijezdom Virgilom van Dijkom, Ella Buffin priprema se za potpuno novu vrstu pozornosti. Očekuje se da će upravo ona biti u fokusu kamera na tribinama, a njezina popularnost na društvenim mrežama, prema predviđanjima, doživjet će pravu eksploziju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram