FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Marko Soldo (22) bio je strijelac u pobjedi Dinama protiv Gorice, a nakon utakmice je pustio suzu dok je pozdravljao navijače. Inače, od ljeta 2024. u braku je s bivšom tenisačicom i Miss sporta Hrvatske za 2021. godinu, Bornom Mohač Soldo (24).
Kroz kišu i oluje, kroz sva nevremena. I nova 14-ica Dinama je tu! Ja ni dana nisam sumnjala, a ti si pretrčao preko svih prepreka da bi se na koncu vratio kući. Teško je opisati ovaj sretan osjećaj. Uživaj u svakom trenutku, zaslužio si sve, napisala je gospođa Soldo uz fotografiju, koristeći hashtagove #muž, #ponos i #plavaobitelj.
Prije nego što je postala poznata kao supruga nogometaša, Borna Mohač gradila je vlastitu sportsku karijeru. Tenis je počela trenirati sa šest godina, a jedan od njezinih zapaženijih rezultata bio je osvajanje prvog mjesta na seniorskom državnom natjecanju sa 14 godina.
Šira javnost upoznala ju je 2021. godine, kada je ponijela titulu Miss sporta Hrvatske.
Možeš biti najljepša i bez samopouzdanja te nitko neće primijetiti, a ako si i prosječna, a sa samopouzdanjem, zapalit ćeš sve, izjavila je tada. Ta pobjeda donijela joj je veću medijsku pozornost.
Sport je spojio Bornu i nogometaša Marka Soldu. U jednom od rijetkih komentara o privatnom životu, govorila je o važnosti ljubavi.
Ljubav je najvažnija stvar na svijetu i nešto za što se uvijek treba naći vremena. Ne volim previše otkrivati o ljubavnom životu, ali svakako je to nešto što me vuče prema naprijed, izjavila je u jednom intervjuu.
Par se vjenčao u ljeto 2024. godine.
Vjenčanju je prethodila i Bornina djevojačka zabava, na kojoj je bila i bivša Miss sporta Ivana Jurković. Fotografije s proslave pokazuju je u bijeloj haljini s lentom "Bride to be".
Markov nogometni put uključivao je nekoliko klubova. Karijeru je započeo u Širokom Brijegu i juniorskim pogonima Dinama, nakon čega su uslijedile posudbe u Šibeniku i Gorici.
Za Goricu je u jednoj sezoni zabilježio 34 nastupa kao vezni igrač. U lipnju 2024. godine, Dinamo ga je prodao Osijeku.
Kada je došao poziv iz Osijeka, shvatio sam da je to ovoga trenutka najbolja moguća opcija koju sam imao. Značajno su veća i očekivanja, isto tako i odgovornost, izjavio je Soldo prilikom potpisa za osječki klub.
Nakon jedne sezone u Osijeku, prije nekoliko dana, Soldo se vratio u Dinamo, na ponos supruge.
I dalje se bavi tenisom kao trenerica, a paralelno studira psihologiju i vodi društvene mreže sportaša.
