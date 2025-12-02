Obavijesti

ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Marko Soldo (22) bio je strijelac u pobjedi Dinama protiv Gorice, a nakon utakmice je pustio suzu dok je pozdravljao navijače. Inače, od ljeta 2024. u braku je s bivšom tenisačicom i Miss sporta Hrvatske za 2021. godinu, Bornom Mohač Soldo (24). | Foto: Instagram
