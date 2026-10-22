Obavijesti

Galerija

Komentari 2
OBOŽAVAJU JE GLEDATI

FOTO Zanosna Rimljanka pravi je hit na talijanskim terenima: 'Ti si 25 puta bolja od Dilette!'

Rimska novinarka Giorgia Rossi etablirala se kao jedno od najprepoznatljivijih lica talijanskog sportskog novinarstva. Trenutno radi kao voditeljica na platformi DAZN, gdje redovito prati utakmice Serie A
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Zanosna Rimljanka pravi je hit na talijanskim terenima: 'Ti si 25 puta bolja od Dilette!'
Giorgia Rossi rođena je u Rimu 5. lipnja 1987. godine. Zahvaljujući djedu Mariju, još od sedme godine života razvila je veliku strast prema nogometu. Iako je nakon završene srednje škole upisala pravni fakultet, studij nikada nije privela kraju. | Foto: Instagram
1/57
Giorgia Rossi rođena je u Rimu 5. lipnja 1987. godine. Zahvaljujući djedu Mariju, još od sedme godine života razvila je veliku strast prema nogometu. Iako je nakon završene srednje škole upisala pravni fakultet, studij nikada nije privela kraju. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026