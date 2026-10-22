FOTO Zanosna Rimljanka pravi je hit na talijanskim terenima: 'Ti si 25 puta bolja od Dilette!'

Rimska novinarka Giorgia Rossi etablirala se kao jedno od najprepoznatljivijih lica talijanskog sportskog novinarstva. Trenutno radi kao voditeljica na platformi DAZN, gdje redovito prati utakmice Serie A
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Giorgia Rossi rođena je u Rimu 5. lipnja 1987. godine. Zahvaljujući djedu Mariju, još od sedme godine života razvila je veliku strast prema nogometu. Iako je nakon završene srednje škole upisala pravni fakultet, studij nikada nije privela kraju.
| Foto: Instagram
Giorgia Rossi rođena je u Rimu 5. lipnja 1987. godine. Zahvaljujući djedu Mariju, još od sedme godine života razvila je veliku strast prema nogometu. Iako je nakon završene srednje škole upisala pravni fakultet, studij nikada nije privela kraju. |
Foto: Instagram
Giorgia Rossi rođena je u Rimu 5. lipnja 1987. godine. Zahvaljujući djedu Mariju, još od sedme godine života razvila je veliku strast prema nogometu. Iako je nakon završene srednje škole upisala pravni fakultet, studij nikada nije privela kraju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svoju karijeru u sportskom novinarstvu započela je s dvadeset godina, kada je počela raditi za tematski kanal Roma Channel. Ubrzo se upisala u registar novinara regije Lazio, čime je službeno započela svoj profesionalni put. Iskustvo je skupljala radeći za televizijske kuće Sky i Rai Sport.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Veliki iskorak u njezinoj karijeri dogodio se 2013. godine kada je prešla na Mediaset. Tamo je započela kao izvjestiteljica u poznatoj emisiji Tiki Taka, a kasnije je preuzela vođenje emisija prije i poslije utakmica Uefine Lige prvaka. Također je postala jedno od glavnih zaštitnih lica tijekom praćenja Svjetskog prvenstva 2018. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog svog atraktivnog izgleda i profesionalnog pristupa, Rossi je iznimno popularna među nogometnim navijačima. Njezin Instagram profil, pod korisničkim imenom giorgy0506, prati više od pola milijuna ljudi. Na društvenim mrežama redovito dijeli fotografije sa snimanja, stadiona, ali i trenutke iz privatnog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Navijači je često hvale zbog elegancije i stručnosti, a mnogi je uspoređuju s kolegicom Dilettom Leottom. Neki gledatelji na društvenim mrežama ističu kako je Rossi bolja 25 puta, nazivajući je pravim spektaklom na kultnom stadionu San Siro. Posebno cijene što svoj posao obavlja bez vulgarnosti, zadržavajući visoku razinu klase.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada je u pitanju njezin privatni život, Rossi je u sretnoj vezi. Njezin je partner Alessio Conti, koji se također bavi sportskim novinarstvom. Par se upoznao dok su oboje radili na Mediasetu, a od tada su nerazdvojni i uspješno usklađuju svoje zahtjevne televizijske karijere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ljeti 2023. godine postala je dio tima na službenom radiju talijanske nogometne lige, Radio TV Serie A. Tamo se bavi komentiranjem prvenstva, donoseći slušateljima opušteniji format uz kvizove i brojna iznenađenja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U svojoj biografiji osvrnula se na svoje brojne transfere između medijskih kuća, usporedivši se s jednim od najpoznatijih nogometaša današnjice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Jednom sam rekla da se osjećam kao Ibra sportskog novinarstva jer sam, poput njega, promijenila toliko momčadi - napisala je Rossi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Naglasila je kako jednostavno voli izazove te da ne podnosi gubiti, a prelazak na radio opisala je kao još jedan prekrasan izazov u svojoj bogatoj karijeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram