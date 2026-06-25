FOTO Zanosna Tolami osvojila je veliku zvijezdu Engleske: Ima i diplomu, na 'Otoku' je pravi hit!
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi...
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi...
| Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO