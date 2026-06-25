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FOTO Zanosna Tolami osvojila je veliku zvijezdu Engleske: Ima i diplomu, na 'Otoku' je pravi hit!

Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi...
Spain v England - UEFA Euro 2024 - Final - Olympiastadion
Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi... | Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
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Bukayo Saka, velika zvijezda engleske nogometne reprezentacije, u vezi je s lijepom Tolami Benson. Tolami ima diplomu iz odnosa s javnošću, radila je u velikim korporacijama, radi i kao manekenka, na društvenim mrežama prati je oko 300.000 ljudi... | Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
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