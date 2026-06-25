FOTO Zanosna Tolami osvojila je veliku zvijezdu Engleske: Ima i diplomu, na 'Otoku' je pravi hit!

"Kad sam ušla u nogometni svijet, nosila sam nogometne dresove s trapericama, ali nikad mi nisu dobro stajali. Prestala sam se pokušavati uklopiti i počela nositi ono što mi odgovara. Na utakmici želim biti s publikom - želim skakati i biti slobodna. "Sportski šik" je ono kako to volim zvati", kazala je svojevremeno Tolami, poznata po 'prilagođavanju' sportskih komada... | Foto: T. Benson/Instagram