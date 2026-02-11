FOTO Zavirite iza kulisa operete 'Kraljice lopte'. Pogledajte Rebića i uglađene hajdukovce

Svečana pretpremijera operete “Kraljica lopte” u HNK Split emotivno je povezala bogatu povijest i identitet Hajduka s kulturnom tradicijom grada, okupivši igrače, upravu i brojne uzvanike
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu upriličena je svečana pretpremijera novog postava operete “Kraljica lopte” Ive Tijardovića, posvećena Hajduku u povodu 115. obljetnice osnutka kluba.
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu upriličena je svečana pretpremijera novog postava operete “Kraljica lopte” Ive Tijardovića, posvećena Hajduku u povodu 115. obljetnice osnutka kluba.
Večer je na simboličan i emotivan način povezala Hajdukovu bogatu povijest, snažan identitet i kulturnu tradiciju Splita.
Događaju su nazočili igrači prve momčadi sa stručnim stožerom, članice ženske ekipe, predstavnici Uprave i Nadzornog odbora, klupski veterani i zaposlenici, kao i brojni uzvanici iz javnog života, predstavnici Grada i Županije, partneri, sponzori te prijatelji Kluba. Svi su zajedno sudjelovali u večeri posvećenoj Hajduku i njegovoj jedinstvenoj priči.
- Za Hajduk je “Kraljica lopte” puno više od operete. To je dio našeg identiteta. Nastala je prije sto godina, na inicijativu jednog od osnivača, Fabjana Kaliterne, povodom 15. rođendana Kluba, i najbolji je dokaz da Hajduk od samih početaka nadilazi nogomet i živi zajedno sa svojim gradom i ljudima - izjavila je Marinka Akrap.
- Večeras, u tjednu kada slavimo 115 godina Hajduka, posebno je lijepo vidjeti da smo svi zajedno u HNK Split, naša prva momčad, zaposlenici, partneri i prijatelji Kluba, a ovom pretpremijerom željeli smo velikim obljetnicama dati poseban značaj - dodala je članica Uprave Hajduka.
Autorski tim u novoj je produkciji ponudio suvremeno kazališno čitanje djela koje je od svojega nastanka neraskidivo povezano s Hajdukom.
Glazba, koreografija i vizualni elementi predstave brižno su oblikovani kako bi očuvali duh vremena u kojem je opereta nastala, ali i uspostavili jasan dijalog s današnjom publikom.
Posebno su snažan dojam ostavili glazbeni brojevi “To nenji knedla” i “Kad igra naš team”, u kojima publika prepoznaje Hajdukovu priču i emociju.
Pretpremijeru je komentirala i redateljica operete, Kristina Grubiša: - Večeras je bila zaista posebna večer i jako sam zadovoljna reakcijom publike.
- Rad na ‘Kraljici lopte’ bio je izazovan, jer smo morali objediniti različite verzije libreta i oživjeti djelo koje se dugo vremena nije izvodilo, ali ova pretpremijera pokazuje da se sav trud isplatio. Kraljica lopte nije samo povijesna priča. Ona i danas živi, na svoj način spajajući sport, glazbu i identitet Splita, i bilo je lijepo vidjeti koliko su ljudi to prepoznali i toplo prihvatili, dodala je Grubiša
Publika je predstavu pratila s izraženim emocijama, a reakcije iz gledališta potvrdile su da “Kraljica lopte“ i danas uspješno povezuje kazališnu i sportsku publiku te okuplja različite generacije koje Hajduk doživljavaju kao dio vlastitoga identiteta.
- Stvarno smo uživali, iskreno nisam očekivao ovakav pristup i atmosferu. Poseban je osjećaj gledati nekoga drugoga u ulozi nogometaša, ovaj put smo se mi odmarali, a drugi su ‘igrali’ za nas - kaza je Filip Krovinović.
Ipak, moram priznati da je lakše baratati onom pravom, nogometnom loptom, dok kazališna možda i sama pronađe put do gola - dodao je kroz osmijeh Krovinović, dodavši kako je uvijek lakše igrati kada osjetiš ljubav i podršku s tribina jer tada raste žar i želja za dokazivanjem.
- Ovo mi je bila prva opereta koju sam pogledao i baš mi je bilo zanimljivo i dinamično. Posebno mi je bilo zabavno gledati glumce u ulozi nogometaša, u nekim situacijama sam prepoznao i sebe. Lijepo je biti dio ovakve večeri u tjednu kada slavimo naš rođendan. Osjeti se koliko je Klub više od nogometa i koliko svima znači - rekao je Šimun Hrgović.
Nakon završetka izvedbe uzvanici su se okupili u foajeu HNK Split, gdje su nastavili druženje uz prigodni domjenak i svečano rezanje rođendanske torte.
Svečana premijera operete “Kraljica lopte“ održava se 11. veljače, dok su izvedbe 12. i 13. veljače već rasprodane.
Iz kazališta su najavili nova izvođenja krajem svibnja ili početkom lipnja, čime su potvrdili da predstava i danas snažno rezonira s publikom te ostaje važan dio hajdučke tradicije.
Proslava 115. rođendana nastavlja se 13. veljače 2026., na sam dan osnutka Kluba.
Na Poljudu će organizirati okrugli stol posvećen „Kraljici lopte“, a istoga dana svečano će otkriti bistu Ive Tijardovića kao trajni znak zahvalnosti skladatelju čije je djelo postalo sastavni dio Hajdukove povijesti.
