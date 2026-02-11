FOTO Zavirite iza kulisa operete 'Kraljice lopte'. Pogledajte Rebića i uglađene hajdukovce

- Ovo mi je bila prva opereta koju sam pogledao i baš mi je bilo zanimljivo i dinamično. Posebno mi je bilo zabavno gledati glumce u ulozi nogometaša, u nekim situacijama sam prepoznao i sebe. Lijepo je biti dio ovakve večeri u tjednu kada slavimo naš rođendan. Osjeti se koliko je Klub više od nogometa i koliko svima znači - rekao je Šimun Hrgović. | Foto: HNK Hajduk