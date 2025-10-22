Obavijesti

KĆI IKONE SPORTA

FOTO Zbog vatrene Australke mnogi prate kriket, a u Indiji je doživjela šok: 'Bilo je strašno'

Grace Hayden, 23-godišnja Australka, nosi slavno prezime svog oca, legende australskog kriketa Matthewa Haydena, Grace je u vrlo kratkom roku dokazala da je mnogo više od nasljednice sportske dinastije
Odrastanje u obitelji Hayden neizbježno je značilo život okružen sportom. Uz oca Matthewa, jednog od najdominantnijih udarača u povijesti kriketa, te majku Kellie i braću Joshuu i Thomasa, sport je bio središnji dio svakodnevice. Grace je od malih nogu upijala strast prema natjecanju, a očeva karijera, prvo na terenu, a kasnije i u medijima, snažno ju je inspirirala. | Foto: Instagram
