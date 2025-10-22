FOTO Zbog vatrene Australke mnogi prate kriket, a u Indiji je doživjela šok: 'Bilo je strašno'

No, slava nosi i svoju tamnu stranu. Tijekom rada u Indiji, Grace je doživjela zastrašujuće iskustvo kada se suočila s uhodom. "Bilo je stvarno strašno", otkrila je. "Bio je uvjeren da smo vjenčani i htio me povesti kući." Incident, koji je uspješno riješilo osiguranje hotela, natjerao ju je na oprez. "To me probudilo i shvatila sam da ljudi imaju pristup cijelom vašem životu. Sve što objavite na internetu, svi gledaju. To je za mene bila velika životna lekcija." | Foto: Instagram