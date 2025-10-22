FOTO Zbog vatrene Australke mnogi prate kriket, a u Indiji je doživjela šok: 'Bilo je strašno'

Grace Hayden, 23-godišnja Australka, nosi slavno prezime svog oca, legende australskog kriketa Matthewa Haydena, Grace je u vrlo kratkom roku dokazala da je mnogo više od nasljednice sportske dinastije
Odrastanje u obitelji Hayden neizbježno je značilo život okružen sportom. Uz oca Matthewa, jednog od najdominantnijih udarača u povijesti kriketa, te majku Kellie i braću Joshuu i Thomasa, sport je bio središnji dio svakodnevice. Grace je od malih nogu upijala strast prema natjecanju, a očeva karijera, prvo na terenu, a kasnije i u medijima, snažno ju je inspirirala.
Odrastanje u obitelji Hayden neizbježno je značilo život okružen sportom. Uz oca Matthewa, jednog od najdominantnijih udarača u povijesti kriketa, te majku Kellie i braću Joshuu i Thomasa, sport je bio središnji dio svakodnevice. Grace je od malih nogu upijala strast prema natjecanju, a očeva karijera, prvo na terenu, a kasnije i u medijima, snažno ju je inspirirala.
Odrastanje u obitelji Hayden neizbježno je značilo život okružen sportom. Uz oca Matthewa, jednog od najdominantnijih udarača u povijesti kriketa, te majku Kellie i braću Joshuu i Thomasa, sport je bio središnji dio svakodnevice. Grace je od malih nogu upijala strast prema natjecanju, a očeva karijera, prvo na terenu, a kasnije i u medijima, snažno ju je inspirirala.
Ipak, put u sportske medije nije bio unaprijed zacrtan plan. "Nikad nisam mislila da će me život odvesti u ovom smjeru", priznala je u jednom intervjuu. "Uvijek sam bila izrazito sportski tip, isprobala sam svaki sport dok sam odrastala i uvijek sam voljela biti ispred kamere."
Posebnu vezu razvila je s Indijom, zemljom koju je njezin otac duboko zavolio igrajući za Chennai Super Kings u Indijskoj Premier Ligi (IPL). "Nekada je donosio kući začine pa bismo zajedno kuhali indijsku hranu", prisjetila se Grace. "Onda sam i sama počela posjećivati Indiju zbog IPL-a i zaljubila se u modu, ljude, energiju. Drugačije je od Australije, ali osjećam se kao kod kuće." Ta ljubav i razumijevanje indijske kulture kasnije su se pokazali ključnima za njezin profesionalni uspjeh
Kao dio tima Channel 7, Grace je postala prepoznatljivo lice s najvažnijih trkaćih događaja u Australiji. Radila je kao modna reporterka tijekom Spring Carnival Racing Coverage, prenoseći glamur i uzbuđenje sa staze. Njezin angažman proširio se na događaje poput Magic Millions, Hobart Cupa i Launceston Cupa. Postala je i ambasadorica za prestižne utrke kao što su Longines Golden Slipper 2023. i Golden Eagle 2024., dokazujući svoju svestranost i popularnost u domovini.
Pravi proboj na međunarodnu scenu dogodio se kada je privukla pažnju medijskog diva Star Sports India. Angažirana je kao voditeljica i reporterka za njihovo praćenje IPL-a, najbogatije svjetske kriket lige. U dirljivom preokretu, našla se u komentatorskoj kabini uz svog oca Matthewa, prenoseći utakmice publici koja broji više od 500 milijuna gledatelja. "Sve je veće, glasnije i sjajnije u Indiji. Prilično je cool raditi uz tatu i nastaviti nasljeđe", izjavila je.
Osim što je prepoznata po svom novinarskom radu, Grace je postala i utjecajna figura u svijetu mode i marketinga. Njezina popularnost dovela je do suradnji s brojnim poznatim brendovima kao što su Mahindra Australia (zajedno s ocem), Pacific Fair, Lorna Jane, Michael Hill i Solomon's Flooring
Želeći se dodatno povezati s publikom i proširiti doseg kriketa, pokrenula je vlastiti podcast pod nazivom "Game On with Grace". U partnerstvu s platformom Willow, cilj podcasta je približiti kriket novoj, prvenstveno američkoj publici, kroz iskrene i inspirativne razgovore sa sportašima i drugim javnim osobama.
S rastućom slavom, i njezin privatni život dospio je u fokus javnosti. Grace je u sretnoj vezi s Wilsonom Stathamom, nasljednikom moćnog carstva za proizvodnju pamuka, Sundown Pastoral Company, čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijuna dolara. Par se često može vidjeti na javnim događanjima, ali i u opuštenim trenucima na plažama, ne skrivajući svoju zaljubljenost.
No, slava nosi i svoju tamnu stranu. Tijekom rada u Indiji, Grace je doživjela zastrašujuće iskustvo kada se suočila s uhodom. "Bilo je stvarno strašno", otkrila je. "Bio je uvjeren da smo vjenčani i htio me povesti kući." Incident, koji je uspješno riješilo osiguranje hotela, natjerao ju je na oprez. "To me probudilo i shvatila sam da ljudi imaju pristup cijelom vašem životu. Sve što objavite na internetu, svi gledaju. To je za mene bila velika životna lekcija."
