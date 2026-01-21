OMILJEN NA GRIPAMA
FOTO Zbogom, Ante: Košarkaši, obitelj i prijatelji ispratili su Grgurevića na vječni počinak
Splitska dvorana Gripe bila je premala za oproštaj od legendarnog Grge. Roko Ukić i Nikola Vujčić jedva su izdržali pred emocijama. Grgin putokaz ostaje svima u sjećanju
Splitska i hrvatska košarka oprostile su se u srijedu od Ante Grgurevića. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
