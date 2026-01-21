Obavijesti

FOTO Zbogom, Ante: Košarkaši, obitelj i prijatelji ispratili su Grgurevića na vječni počinak

Splitska dvorana Gripe bila je premala za oproštaj od legendarnog Grge. Roko Ukić i Nikola Vujčić jedva su izdržali pred emocijama. Grgin putokaz ostaje svima u sjećanju
Split: Sprovod Ante Gregurevića na groblju Lovrinac
Splitska i hrvatska košarka oprostile su se u srijedu od Ante Grgurevića. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Splitska i hrvatska košarka oprostile su se u srijedu od Ante Grgurevića.

