FOTO Ženu bivšeg dinamovca su prozvali za 'bijeg iz Zagreba', a sad slave titulu u novoj državi

Laura Ljubičić, tajanstvena supruga nogometaša Roberta, intrigira javnost obrazovanjem i ulogom u transferu koji je potresao Maksimir. Život im je skriven od očiju javnosti
U svijetu u kojem supruge nogometaša često žive pod reflektorima, gradeći karijere na društvenim mrežama i dijeleći svaki trenutak privatnog života, Laura Ljubičić potpuna je suprotnost.
U svijetu u kojem supruge nogometaša često žive pod reflektorima, gradeći karijere na društvenim mrežama i dijeleći svaki trenutak privatnog života, Laura Ljubičić potpuna je suprotnost.
Supruga bivšeg veznjaka Dinama Roberta Ljubičića (26), danas igrača atenskog AEK-a, figura je koja intrigira javnost upravo svojom samozatajnošću, ali i impresivnom akademskom pozadinom.
Dok Robert niže uspjehe na travnjaku, Laura gradi karijeru u ekonomiji, a njihova ljubavna priča i život odvijaju se daleko od naslovnica. No, njezin je utjecaj, kako tvrde grčki mediji, bio presudan u jednom od najčudnijih transfera koji su se posljednjih godina dogodili na Maksimiru.
Laura se pohvalila kako je diplomirala ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu ujesen 2024., nedugo nakon Robertova odlaska u Atenu.
Grčki su se mediji početkom te godine raspisali o "superženi" koja stoji iza nogometaša. Uz onu zagrebačku, završila je i studij na Sveučilištu na Floridi te stekla diplomu iz područja financija. Radi se o visokoobrazovanoj i inteligentnoj ženi čiji životni put odudara od stereotipa.
Početkom 2024. godine nogometnu je javnost iznenadila vijest o odlasku Roberta Ljubičića iz Dinama. Pouzdani veznjak, koji je često pokrivao i poziciju lijevog beka, bio je jedan od ključnih igrača "modrih", a njegov je odlazak u AEK za, kako se pisalo, četiri milijuna eura, ostavio mnoga pitanja otvorenima.
Dinamo je navodno u početku tražio dvostruko veći iznos, osam milijuna eura, no posao je na kraju sklopljen pod okolnostima koje su upućivale na pritisak sa strane igrača.
Upravo su tu, prema pisanju stranih medija, ključnu ulogu odigrali Robert i Laura. Grčki i srpski portali tvrdili su kako je upravo ona bila pokretačka snaga iza odluke o preseljenju u Atenu. Prema tim navodima, Laura je bila prisutna tijekom završnih pregovora u uredima grčkog kluba, a njezino mišljenje i želja za životom u grčkoj metropoli bili su presudni.
Za razliku od mnogih parova iz svijeta sporta, Robert i Laura Ljubičić svoju intimu čuvaju samo za sebe. Vjenčali su se u ljeto 2025., a potom dobili i sina Klea koji je prvi put bio na utakmici baš kad je AEK, u kojem je bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida, slavio naslov prvaka Grčke.
Laurin suprug Robert rođen je u Beču, kao mlađi sin hrvatskih roditelja iz Bosne koji su početkom devedesetih pobjegli od ratnih strahota. Njegov otac Zoran, također nogometaš i veliki zaljubljenik u Crvenu zvezdu, svojim je sinovima dao imena po legendama beogradskog kluba.
Stariji brat Dejan, danas igrač njemačkog Kölna, dobio je ime po Dejanu Savićeviću, dok je Robert ime dobio po nikom drugom nego Robertu Prosinečkom, legendi Zvezde, ali i Dinama i hrvatske reprezentacije.
Ta simbolika dobila je na težini kada je Robert, nakon igranja za St. Pölten i bečki Rapid, stigao upravo u Dinamo, kasnije i prihvatio poziv HNS-a da promijeni državljanstvo, ali nikad nije dobio poziv u A vrstu.
Njegova karijera, obilježena svestranošću i borbenošću, te obiteljska priča o bijegu od rata i uspjehu u novoj domovini, čine ga jednim od zanimljivijih nogometaša s ovih prostora.
Uz sebe ima jednako zanimljivu i snažnu partnericu koja, bilo iz sjene ili aktivno, kroji put njihove zajedničke budućnosti. (*uz korištenje AI-ja)
