FOTO Zgodna Brazilka osvojila je veliku zvijezdu Kolumbije! Zbog Madu se jako raznježio...
Kolumbijski reprezentativac Richard Rios ljubi zanosnu brazilsku manekenku i influencericu Madu Carvalho. Za ovog kolumbijskog defenzivca kažu da je vojnički čuvao svoju privatnost, ali onda se raznježio kad je 2024. godine upoznao ovu zanosnu damu iz Rio de Janeira, počeo joj je slati bukete, prvi put je neku damu predstavio kao svoju djevojku u javnosti...
Kolumbijski reprezentativac Richard Rios ljubi zanosnu brazilsku manekenku i influencericu Madu Carvalho. Za ovog kolumbijskog defenzivca kažu da je vojnički čuvao svoju privatnost, ali onda se raznježio kad je 2024. godine upoznao ovu zanosnu damu iz Rio de Janeira, počeo joj je slati bukete, prvi put je neku damu predstavio kao svoju djevojku u javnosti...
| Foto: instagram