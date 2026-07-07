FOTO Zgodna Brazilka osvojila je veliku zvijezdu Kolumbije! Zbog Madu se jako raznježio...

Upoznali su se dok je on igrao u Brazilu, trenutačno je igrač Benfice, ali čini se kako bi se i to moglo brzo promijeniti. Za njega su zainteresirani brojni velikani. Milan, Atletico Madrid, Manchester United, Inter Milan, Roma, Napoli... Samo su neki klubovi s kojima se povezuje Riosa. U njemu kolumbijski mediji vide budućeg vođu reprezentacije, jednom kad se James Rodriguez oprosti... | Foto: instagram