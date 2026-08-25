FOTO Zlatni Kovtun stigao na prijem kod Plenkovića: 'Uživali smo svi, ovo je veliki poticaj...'

U povodu osvajanja dvije zlatne medalje na Europskom prvenstvu u gimnastici, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina primili su hrvatskog reprezentativca Iliju Kovtuna
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Na Europskom prvenstvo u gimnastici održanom u Zagrebu sudjelovalo je 660 sportašica i sportaša iz 43 zemlje, što ga čini najvećim europskim prvenstvom ikad održanim, a ministar Glavina pohvalio je organizaciju poručivši kako je Hrvatska i ovoga puta pokazala da zna biti domaćin najvećih sportskih manifestacija.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na Europskom prvenstvo u gimnastici održanom u Zagrebu sudjelovalo je 660 sportašica i sportaša iz 43 zemlje, što ga čini najvećim europskim prvenstvom ikad održanim, a ministar Glavina pohvalio je organizaciju poručivši kako je Hrvatska i ovoga puta pokazala da zna biti domaćin najvećih sportskih manifestacija. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na Europskom prvenstvo u gimnastici održanom u Zagrebu sudjelovalo je 660 sportašica i sportaša iz 43 zemlje, što ga čini najvećim europskim prvenstvom ikad održanim, a ministar Glavina pohvalio je organizaciju poručivši kako je Hrvatska i ovoga puta pokazala da zna biti domaćin najvećih sportskih manifestacija.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Prva zlatna medalja u višeboju koju je za Hrvatsku osvojio Ilija Kovtun povijesni je uspjeh, dodao je ministar, istaknuvši odlične nastupe svih hrvatskih gimnastičara.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
„S vašim rezultatima zaokružili smo hrvatsko sportsko ljeto na najljepši mogući način“, poručio je Glavina.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Osvajač zlatnih medalja Ilija Kovtun zahvalio je na prilici da nastupa za Hrvatsku, ali i na svoj podršci koju je osjetio od domaće publike na terenu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijo Možnik kazao je da je najveće europsko prvenstvo u povijesti gimnastike događaj na koji svi zajedno možemo biti ponosni. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić čestitao je na odličnoj organizaciji Europskog prvenstva.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Okupljenima se na kraju obratio predsjednik Vlade Andrej Plenković čestitajući svima na odlično odrađenom poslu u organizaciji prvenstva, a Iliji Kovtunu na povijesnom uspjehu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
„Svi smo uživali, a Hrvatska je pokazala da je sjajan domaćin velikih sportskih natjecanja“, kazao je premijer istaknuvši podršku Vlade u budućim eventualnim domaćinstvima na globalnoj razini.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Ljetne uspjehe Hrvatske, uz gimnastičare i atletičara i plivača, ocijenio je poticajem hrvatskom sportu. Podsjetio je da Vlada punih deset godina snažno podupire sport iz uvjerenja da je to jako važno i za hrvatsko društvo i za sportaše, ali i za poticaj mladima na zdrav život.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
„Veliki trud, rad i vrijednosti koje stječete grade vas da budete i u životu jednako snažni kao u sportu“, poručio je Andrej Plenković.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL