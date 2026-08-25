FOTO Zlatni Kovtun stigao na prijem kod Plenkovića: 'Uživali smo svi, ovo je veliki poticaj...'

Ljetne uspjehe Hrvatske, uz gimnastičare i atletičara i plivača, ocijenio je poticajem hrvatskom sportu. Podsjetio je da Vlada punih deset godina snažno podupire sport iz uvjerenja da je to jako važno i za hrvatsko društvo i za sportaše, ali i za poticaj mladima na zdrav život. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL