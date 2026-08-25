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FENOMENALNO LJETO

FOTO Zlatni Kovtun stigao na prijem kod Plenkovića: 'Uživali smo svi, ovo je veliki poticaj...'

U povodu osvajanja dvije zlatne medalje na Europskom prvenstvu u gimnastici, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina primili su hrvatskog reprezentativca Iliju Kovtuna
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Zagreb: Andrej Plenković ugostio hrvatske gimnastičare
Na Europskom prvenstvo u gimnastici održanom u Zagrebu sudjelovalo je 660 sportašica i sportaša iz 43 zemlje, što ga čini najvećim europskim prvenstvom ikad održanim, a ministar Glavina pohvalio je organizaciju poručivši kako je Hrvatska i ovoga puta pokazala da zna biti domaćin najvećih sportskih manifestacija. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Na Europskom prvenstvo u gimnastici održanom u Zagrebu sudjelovalo je 660 sportašica i sportaša iz 43 zemlje, što ga čini najvećim europskim prvenstvom ikad održanim, a ministar Glavina pohvalio je organizaciju poručivši kako je Hrvatska i ovoga puta pokazala da zna biti domaćin najvećih sportskih manifestacija. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 1

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