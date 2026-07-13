FOTO Zlatni poen Sinkovića i Lovrena zaključio 4. izdanje spektakla Gem Set Hrvatska

Od samog početka vizija Zaklade Marin Čilić bila je jasna, pokazati da sport može mijenjati zajednice i ostaviti trajan trag daleko izvan granica terena. Nakon Zagreba, Petrinje, Zadra i ovogodišnjeg domaćina Karlovca, četvrto izdanje turnira Gem Set Hrvatska još je jednom potvrdilo da se najveće pobjede ne mjere samo osvojenim poenima. Iako je nakon uzbudljivog finala naslov pobjednika osvojio Tim Čilić, koji je do trofeja stigao nakon dramatične završnice odlučene zlatnim poenom, protiv Tima Gojo, najveća pobjeda ovog projekta ostaje njegova trajna ostavština, obnovljena dječja igrališta, novi prostori za sport i rekreaciju te prilike koje stvara za buduće generacije. Jer svako dijete zaslužuje mjesto na kojem može rasti, igrati se, sanjati i razvijati svoje talente.

- Prije svega želim od srca zahvaliti svim sportašima koji su danas došli u Karlovac i podržali ovu priču. Svatko od njih iza sebe ima nevjerojatnu karijeru, medalje, trofeje i uspjehe, ali ono što me uvijek najviše impresionira jest njihova spremnost da svoje vrijeme i energiju stave u službu nečega većeg od sporta. Posebno hvala svim posjetiteljima, djeci, roditeljima, volonterima, partnerima, Gradu Karlovcu, Karlovačkoj županiji i Ministarstvu turizma i sporta koji su pomogli da zajedno stvorimo još jedno nezaboravno izdanje Gem Seta - izjavio je Marin Čilić te je dodao:

- Posebno me veseli vidjeti toliko djece danas ovdje. Možda je među njima budući olimpijski pobjednik, osvajač Grand Slama ili svjetski prvak. Ali jednako tako, možda je među njima dijete koje će upravo zbog jednog ovakvog dana zavoljeti sport, steći samopouzdanje, pronaći prijatelje i naučiti vrijednosti koje će ga pratiti cijeli život.

Foto: Marin Spudic

Sportski dio programa na obnovljenom igralištu na Vunskom polju donio je pregršt uzbuđenja, atraktivnih poena i odlične atmosfere. Nakon prve faze natjecanja, u samoj je završnici nastupilo pet ekipa: Tim Čilić, Tim Dodig, Tim Gojo, Tim Primorac i Tim Ružić, sastavljenih od hrvatskih sportskih zvijezda iz različitih sportova.

Nakon niza zanimljivih dvoboja u grupnoj fazi, mjesto u finalu izborili su Tim Čilić i Tim Gojo. Za Tim Gojo nastupili su Borna Gojo, Jerko Leko, Doris Bačić i Mateo Maraš, dok su Tim Čilić predstavljali Marin Čilić, Valent Sinković, Karlo Matković i Zrinka Ljutić, kojima se u završnici pridružio i Dejan Lovren. Obje su momčadi ostvarile po pobjedu pa je o naslovu pobjednika četvrtog izdanja odlučivao zlatni poen koji su Timu Čilić osigurali Valent Sinković i Dejan Lovren. Tenis su ziagrali i Borna Ćorić, Ivan Dodig, Franko Škugor, Iva Primorac, Ana Bakalar, Martin Sinković, Matea Jelić, Andrija Stipanović, Dina Levačić, Igor Karačić, Iva Todorić, Ivano Balić, Marin Jelinić, Filip Glavaš, Marin Šipić i Luka Stepančić.

Foto: Marin Spudic

Iz prvih su redova projekt podržali i Marinova supruga Kristina Milković Čilić, Martina Furdek-Hajdin, županica Karlovačke županije i izaslanih Hrvatskog Sabora, Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca, Josip Pavić, državni tajnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta kao i Krešimir Šamija, ravnatelj Uprave za sport. Za pozitivnu atmosferu te zanimljivo komentiranje završnih mečeva bio je zadužen voditeljski par Saša Lozar i Luka Bulić, koji već niz godina podržavaju projekte Zaklade Marin Čilić

Četvrto izdanje turnira u Karlovcu održano je zahvaljujući zajedničkoj podršci Grada Karlovca i Karlovačke županije, kao i partnera projekta, a to su Hrvatska turistička zajednica, OTP Banka, P&G, HEP, Zagrebačka banka, Porsche Centar Zagreb, Telemach, Hrvatska poštanska banka, Humed Pharma, L'Angelica, Podravka, Dukat, Keune, ZAMP, Obala grupa, JANAF, Odašiljači i veze te TK Karlovac.