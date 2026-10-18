FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura
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Bellingham je u bezi s Ashlyn Castro, no španjolski mediji pišu da ju je prevario na tulumu kod Viniciusa u kući.
| Foto: Instagram
Bellingham je u bezi s Ashlyn Castro, no španjolski mediji pišu da ju je prevario na tulumu kod Viniciusa u kući. |
Foto: Instagram
Bellingham je u bezi s Ashlyn Castro, no španjolski mediji pišu da ju je prevario na tulumu kod Viniciusa u kući.
| Foto: Instagram
Foto Guglielmo Mangiapane
Dok odrađuje suspenziju od četiri utakmice i trpi kritike dijela navijača Real Madrida, Vinicius Junior našao se u središtu nove medijske priče. Brazilski nogometaš 15. listopada organizirao je privatnu zabavu u Madridu, a snimke i objave sudionica ubrzo su se proširile društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Prema medijskim izvještajima, na okupljanju u Viniciusovoj kući navodno su bili i njegovi suigrači Jude Bellingham, Eduardo Camavinga i Dean Huijsen. Zabava je tako postala tema među navijačima madridskog kluba, a posebnu pozornost privukao je engleski veznjak.
| Foto: Instagram
Pojavile su se tvrdnje da je Bellingham otišao sa zabave prije ostalih, kao i glasine o navodnoj nevjeri njegovoj partnerici Ashlyn Castro. Za te tvrdnje zasad nema neovisne potvrde.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Snimke koje kruže internetom prikazuju djevojke ispred kuće i pokraj automobila koji se povezuju s Viniciusom. Dodatnu pozornost izazvala je objava jedne od djevojaka koja je označila profile brazilskog napadača i Bellinghama.
| Foto: Instagram
Romansa između Bellinghama i pet godina starije Ashlyn navodno je započela krajem 2024. godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U siječnju 2025. godine prvi su put fotografirani zajedno na ručku u Madridu, što je potaknulo nagađanja da je veza postala ozbiljna
| Foto: Instagram
U ožujku 2025. pojavile su se lažne optužbe da je prošla kroz eskort industriju nakon što su neovlaštene fotografije s Instagrama završile na softcore platformi. U desetominutnom TikTok videu, ona je energično odbacila te tvrdnje kao “pogrdne i potpuno neistinite”
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ashlyn Renee Castro, rođena 17. prosinca 1997. godine u Long Beachu u Kaliforniji, američka je manekenka, influencerica i model koja se pojavljivala u glazbenim spotovima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram