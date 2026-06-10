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POVIJEST SVJETSKIH PRVENSTAVA

FOTOGALERIJA Počelo je 1930., a prvi hrvatski klub koji je imao osvajača medalje je - Hajduk!

POVIJEST SVJETSKIH PRVENSTAVA Urugvaj je bio prvi domaćin, a Meksikanac prvi koji je zabio penal, a Amerikanac hat-trick. Mađarska konjica pala je tek nakon 'Čuda u Bernu'. Pele je rušio sve rekorde, a Maradona rukom pisao povijest. Italija se provlačila do naslova, a zbog autogola su ubili Kolumbijca. U međuvremenu se pojavila i Hrvatska...
1974 World Cup
Svjetsko prvenstvo počinje ovaj četvrtak utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a mi smo se prisjetili najvažnijih trenutaka proteklih mundijala.
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Svjetsko prvenstvo počinje ovaj četvrtak utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a mi smo se prisjetili najvažnijih trenutaka proteklih mundijala. | Foto:
Komentari 1

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