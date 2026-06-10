FOTOGALERIJA Počelo je 1930., a prvi hrvatski klub koji je imao osvajača medalje je - Hajduk!

SAD 1994. donio je rekordnu posjećenost, ali i jednu od najmračnijih priča u povijesti turnira. Kolumbija je došla kao veliki favorit iz kvalifikacija, no nakon poraza od Rumunjske izgubila je i od domaćina SAD-a 2:1; utakmicu je obilježio autogol braniča Andrésa Escobara (na fotografiji), koji je pokušao presjeći ubačaj Johna Harkesa i skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Kolumbija je ispala već u skupini, a Escobar je 2. srpnja 1994., nekoliko dana nakon povratka kući, ubijen ispred noćnog kluba u Medellínu. Ubojstvo se često povezuje s autogolom i izgubljenim novcem na klađenju, iako je priča dio šireg konteksta nasilja i narkokartela u Kolumbiji 1990-ih. Brazil je u finalu nakon 0:0 protiv Italije slavio na jedanaesterce, a Roberto Baggio promašio je posljednji penal preko gola.