FOTOGALERIJA Počelo je 1930., a prvi hrvatski klub koji je imao osvajača medalje je - Hajduk!

POVIJEST SVJETSKIH PRVENSTAVA Urugvaj je bio prvi domaćin, a Meksikanac prvi koji je zabio penal, a Amerikanac hat-trick. Mađarska konjica pala je tek nakon 'Čuda u Bernu'. Pele je rušio sve rekorde, a Maradona rukom pisao povijest. Italija se provlačila do naslova, a zbog autogola su ubili Kolumbijca. U međuvremenu se pojavila i Hrvatska...
Svjetsko prvenstvo počinje ovaj četvrtak utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a mi smo se prisjetili najvažnijih trenutaka proteklih mundijala.
Svjetsko prvenstvo počinje ovaj četvrtak utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a mi smo se prisjetili najvažnijih trenutaka proteklih mundijala. |
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Svjetsko prvenstvo počinje ovaj četvrtak utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a mi smo se prisjetili najvažnijih trenutaka proteklih mundijala.
URUGVAJ, 1930. Prvo Svjetsko igralo se bez kvalifikacija sa samo 13 reprezentacija. Iz Europe su došle sam Francuska, Belgija, Rumunjska i Jugoslavija. Egipat je trebao predstavljati Afriku, ali se zbog lošeg vremena nije uspio na vrijeme ukrcati na brod.Prvi gol u povijesti SP-a zabio je Francuz Lucien Laurent protiv Meksika, prvi penal obranio je francuski vratar Alex Thépot Čileancu Carlosu Vidalu, a prvi realizirani penal zabio je Meksikanac Manuel Rosas protiv Argentine.
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URUGVAJ, 1930. Prvi hat-trick danas se službeno pripisuje Amerikancu Bertu Patenaudeu protiv Paragvaja, iako je FIFA to priznala tek 2006., jer se desetljećima vjerovalo da je prvi bio Argentinac Guillermo Stábile. U finalu su se Urugvaj i Argentina prepirali kojom će se loptom igrati, pa je FIFA prihvatila kompromis: prvo poluvrijeme igralo se argentinskom, drugo urugvajskom loptom — Argentina je vodila 2:1 nakon prvog dijela, a Urugvaj je na kraju pobijedio 4:2. Idući dan proglašen je neradnim u čitavom Urugvaju, dok su stanovnici Buenos Airesa kamenjem gađali zgradu urugvajskog veleposlanstva.
ITALIJA 1934. Turnir igran u sjeni Mussolinijeva režima. Urugvaj, aktualni svjetski prvak, bojkotirao je prvenstvo jer su brojne europske reprezentacije četiri godine ranije odbile putovati na prvi SP u Montevideo. Italija je u finalu pobijedila Čehoslovačku 2:1, a put do naslova pratili su prigovori na suđenje, posebno protiv Španjolske.
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ITALIJA 1934. Luis Monti ostao je jedini igrač koji je igrao finale SP-a za dvije reprezentacije (Urugvaj 1930. i Italiju 1934.). Jiří Sobotka, kasniji igrač Hajduka, bio je viceprvak svijeta.
FRANCUSKA 1938. Turnir je već bio pod sjenom rata, fašizma i europskih kriza: Španjolska nije nastupila zbog građanskog rata, Austrija je nestala iz ždrijeba nakon Anschlussa, a Urugvaj i Argentina bojkotirali su prvenstvo jer je FIFA drugi put zaredom domaćinstvo dala Europi. Nastupilo je samo 15 reprezentacija, a Nizozemska Istočna Indija, današnja Indonezija, postala je prva azijska reprezentacija na SP-u. Italija je u finalu pobijedila Mađarsku 4:2
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ŠVICARSKA 1954. Glavni favorit bila je Mađarska predvođena Puskásem, Kocsisom i Hidegkutijem. U skupini su razbili Zapadnu Njemačku 8: 3, a u četvrtfinalu protiv Brazila igrali su brutalnu utakmicu poznatu kao Bitka u Bernu, s tučnjavama, grubim startovima i isključenjima. Ipak, u finalu se dogodio šok: Zapadna Njemačka je od 0:2 preokrenula na 3:2 i osvojila prvi naslov svjetskog prvaka. Ta utakmica ušla je u povijest kao Čudo iz Berna, a za Mađarsku je ostala jedna od najvećih nogometnih trauma
ŠVEDSKA 1958. Turnir na kojemu je rođen brazilski nogometni mit: Brazil je u finalu pobijedio domaćina 5:2 i prvi put postao svjetski prvak. Turnir je lansirao Peléa, koji je sa 17 godina postao najmlađi strijelac u povijesti SP-a, a u finalu je zabio dva gola. Francuz Just Fontaine postigao je 13 golova u samo šest utakmica, što je i danas rekord jednog igrača na jednom Svjetskom prvenstvu.
ĆILE 1962. igralo se dvije godine nakon najjačeg potresa ikad zabilježenog (9,5 po Richteru), pa je domaćinstvo bilo organizacijski pothvat samo po sebi. Brazil je bio bez ozlijeđenog Peléa, ali je momčad vodio Garrincha. U finalu su dobili Čehoslovačku. Čile je osvojio treće mjesto, a Jugoslavija četvrto
| Foto: Sant
ĆILE 1962.Najboljih strijelaca bilo je čak šest s po četiri gola, među njima i Dražan Jerković tada igrač zagrebačkog Dinama..
ENGLESKA 1966. Domaćin je osvojio svoj prvi i jedini naslov svjetskog prvaka. Turnir je imao bizarnu uvertiru: trofej Julesa Rimeta bio je ukraden u Londonu, a pronašao ga je pas Pickles zamotanog u novinski papir. Portugal je bio veliko iznenađenje prvenstva, a Eusébio (na fotografiji) je s devet golova bio najbolji strijelac turnira i odveo reprezentaciju do trećeg mjesta.
ENGLESKA 1966. Finale Engleske i Zapadne Njemačke završilo je 4:2 nakon produžetaka, uz hat-trick Geoffa Hursta i kontroverzni gol koji je desetljećima ostao predmet rasprava. Bobby Charlton bio je mozak engleske momčadi, Bobby Moore njezin kapetan i simbol, a Wembley je postao mjesto najvećeg engleskog nogometnog mita.
MEKSIKO 1970. Prvo Svjetsko prvenstvo izvan Europe i Južne Amerike te prvo koje se globalno prenosilo u boji. Brazil je osvojio treći naslov, pobijedivši Italiju 4:1 u finalu, pa je trajno zadržao trofej Julesa Rimeta. Pelé se vratio na svjetski vrh, Jairzinho je zabio u svakoj brazilskoj utakmici.
| Foto: GF
MEKSIKO 1970. Turnir je obilježilo i polufinale Italija – Zapadna Njemačka 4:3, nazvano “utakmicom stoljeća”, s pet golova u produžecima. Najbolji strijelac bio je Gerd Müller s 10 golova.
ZAPADNA NJEMAČKA 1974. prvo prvenstvo na kojem se dodjeljivao novi FIFA-in trofej, nakon što je Brazil 1970. trajno zadržao pehar Julesa Rimeta. Turnir je obilježila Nizozemska Johana Cruyffa i “totalni nogomet”, ali je u finalu slavila domaća Zapadna Njemačka predvođena Franzom Beckenbauerom. Finale je počelo šokantno: Nizozemci su poveli iz penala prije nego što je ijedan njemački igrač dotaknuo loptu, no Njemačka je preokrenula na 2:1 golovima Breitnera i Gerda Müllera. Posebna priča bio je i politički nabijeni dvoboj Zapadne i Istočne Njemačke u skupini, koji je Istočna Njemačka dobila 1:0. Najbolji strijelac prvenstva bio je Poljak Grzegorz Lato sa sedam golova
ARGENTINA 1978. Prvenstvo pod vojnom huntom, pa je turnir od početka bio politički projekt režima. Najveća kontroverza bila je utakmica Argentina – Peru 6:0: domaćinu je za ulazak u finale trebala pobjeda od najmanje četiri gola, a golema pobjeda odmah je izazvala sumnje u pritiske i dogovore, iako nikad ništa nije službeno dokazano. Johan Cruyff nije nastupio za Nizozemsku, koja je ipak drugi put zaredom došla do finala i opet izgubila. Argentina je u finalu pobijedila Nizozemsku 3:1 nakon produžetaka, uz dva gola Marija Kempesa.
ŠPANJOLSKA 1982. Turnir s 24 reprezentacije, a Italija je do naslova došla nakon očajnog starta — skupinu je prošla s tri remija. Turnir je obilježila i sramotna utakmica Zapadna Njemačka – Austrija 1:0: rezultat je odgovarao objema reprezentacijama, pa su nakon ranog gola praktički prestale igrati, izbacivši Alžir; FIFA je nakon toga uvela pravilo da se zadnje utakmice skupine igraju istodobno. Brazil sa Zicom, Sócratesom i Falcãom, smatrao se najljepšom momčadi turnira, ali ga je Italija izbacila s 3:2, uz hat-trick Paola Rossija, koji je bio i najbolji strijelac sa šest golova. Italija je u finalu pobijedila
MEKSIKO 1986. Trebalo se igrati u Kolumbiji, ali je ona odustala zbog ekonomskih problema, pa je Meksiko postao prva zemlja koja je drugi put organizirala Svjetsko prvenstvo. Turnir je obilježio Diego Maradona, koji je u četvrtfinalu protiv Engleske u samo nekoliko minuta zabio dva najpoznatija gola u povijesti SP-a: prvo kontroverznu “Božju ruku”, a zatim i “gol stoljeća”. Argentina je u finalu pobijedila Zapadnu Njemačku 3:2.
ITALIJA 1990.Jedno od najtvrđih i najmanje efikasnih prvenstava: u 52 utakmice postignuto je samo 115 golova, a nokaut-fazu obilježili su produžeci, penali i oprezan nogomet. Domaćin je imao neočekivanog junaka — Salvatorea Totòa Schillacija, koji je turnir počeo kao rezerva, a završio kao najbolji strijelac sa šest golova i najbolji igrač prvenstva. Kamerun Rogera Mille (na fotografiji) postao je prva afrička reprezentacija u četvrtfinalu SP-a, nakon senzacionalne pobjede protiv Argentine u prvoj utakmici. Argentina Diega Maradone opet je došla do finala, ali je Zapadna Njemačka slavila 1:0 golom Andreasa Brehmea iz penala. Finale u Rimu bilo je prvo u kojem jedna momčad nije zabila gol, a Argentina je završila s dva isključena igrača.
| Foto: Luca Bruno
ITALIJA 1990. Diego Maradona i Robert Prosinečki tijekom četvrtfinala Svjetskog prvenstva između Argentine i Jugoslavije (30. lipanj 1990. - Firenca). Jugoslavija je od 31. minute igrala s igračem manje. Nakon produžetaka bilo je 0:0. a Argentina je prošla u polufinale boljim izvođenjem jedanaesteraca. Tomislav Ivković na toj je utakmici Maradoni obranio penal.
| Foto: Mark Lennihan
SAD 1994. donio je rekordnu posjećenost, ali i jednu od najmračnijih priča u povijesti turnira. Kolumbija je došla kao veliki favorit iz kvalifikacija, no nakon poraza od Rumunjske izgubila je i od domaćina SAD-a 2:1; utakmicu je obilježio autogol braniča Andrésa Escobara (na fotografiji), koji je pokušao presjeći ubačaj Johna Harkesa i skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Kolumbija je ispala već u skupini, a Escobar je 2. srpnja 1994., nekoliko dana nakon povratka kući, ubijen ispred noćnog kluba u Medellínu. Ubojstvo se često povezuje s autogolom i izgubljenim novcem na klađenju, iako je priča dio šireg konteksta nasilja i narkokartela u Kolumbiji 1990-ih. Brazil je u finalu nakon 0:0 protiv Italije slavio na jedanaesterce, a Roberto Baggio promašio je posljednji penal preko gola.
FRANCUSKA 1998. Prvo Svjetsko prvenstvo s 32 reprezentacije, a za Hrvatsku prvi nastup nakon osamostaljenja i odmah ulazak među najveće.
FRANCUSKA 1998. Momčad Miroslava Ćire Blaževića postala je senzacija turnira, posebno nakon pobjede 3:0 protiv Njemačke u četvrtfinalu. U polufinalu je Hrvatska povela protiv Francuske golom Davora Šukera, ali je Lilian Thuram s dva pogotka preokrenuo utakmicu; bili su to jedini golovi u njegovoj reprezentativnoj karijeri. Hrvatska je potom osvojila broncu protiv Nizozemske, a Šuker je sa šest golova bio najbolji strijelac SP-a.
FRANCUSKA 1998. Turnir je obilježio i misterij oko Ronaldova (ne)igranja prije finala. Ronaldo je prvo nestao iz brazilskog sastava, zbog zdravstvenih problema, a zatim se vratio u momčad neposredno prije utakmice, navodno zbog pritiska spoznora. Francuska je u finalu pobijedila Brazil 3:0 i osvojila prvi naslov svjetskog prvaka.
JAPAN I JUŽNA KOREJA 2002. Francuska je ispala već u skupini bez postignutog gola, Argentina također nije prošla dalje, a Južna Koreja senzacionalno je stigla do polufinala, uz kontroverzne pobjede protiv Italije i Španjolske. Brazil je osvojio peti naslov svjetskog prvaka, pobijedivši Njemačku 2:0 u finalu, uz dva gola Ronalda, koji se tako iskupio za dramu iz finala 1998. Hrvatska je pobijedila Italiju 2:1, ali je porazima od Meksika i Ekvadora ispala već u skupini. Ronaldinho se proslavio lobom iz slobodnog udarca protiv Engleske, a Turska je bila veliko iznenađenje turnira osvojivši treće mjesto.
| Foto: MURAD SEZER
NJEMAČKA 2006. Italija je osvojila četvrti naslov svjetskog prvaka, ali finale protiv Francuske najviše se pamti po sukobu Zinedinea Zidanea i Marca Materazzija. Zidane je u sedmoj minuti zabio iz penala, Materazzi je izjednačio, a onda je u produžetku, nakon verbalne provokacije, Zidane glavom udario Materazzija u prsa (na fotografiji) i dobio crveni karton u zadnjoj utakmici karijere. Italija je nakon 1:1 slavila na jedanaesterce, a Fabio Grosso zabio je odlučujući penal. Hrvatska je ispala u skupini nakon remija s Australijom 2:2, utakmice u kojoj je sudac Graham Poll Josipu Šimuniću pokazao čak tri žuta kartona prije isključenja.
| Foto: /DPA
JUŽNA AFRIKA 2010. Prvo Svjetsko prvenstvo na afričkom tlu i veliki simbolički projekt zemlje koja je nakon apartheida željela pokazati novu sliku sebe i kontinenta. Turnir su obilježile vuvuzele, kritizirana lopta Jabulani i Španjolska, koja je nakon početnog poraza od Švicarske osvojila prvi naslov svjetskog prvaka. Hvatska se nije plasirala.
| Foto: STEFFEN SCHMIDT
JUŽNA AFRIKA 2010. Luis Suárez u četvrtfinalu SP-a 2010. rukom je na gol-crti zaustavio siguran pogodak Gane u zadnjoj minuti produžetka. Dobio je crveni karton, Asamoah Gyan pogodio je gredu iz penala, a Urugvaj je potom prošao na jedanaesterce.
| Foto: nph / EXPA
BRAZIL 2014. Prvenstvo su obilježili prosvjedi zbog visokih troškova, korupcije i društvenih nejednakosti. Hrvatska je otvorila turnir porazom 3:1 od Brazila. Najveći šok bio je brazilski poraz 7:1 od Njemačke u polufinalu, koja je u finalu pobijedila Argentinu 1:0 golom Marija Götzea u produžetku.
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BRAZIL 2014. Manuel Neuer, dobitnik Zlatne rukavice za najboljeg golmana turnira, i Lionel Messi, dobitnik Zlatne lopte za najboljeg igrača prvenstva, nakon finala SP-a 2014. na Maracani u Rio de Janeiru.
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RUSIJA 2018. Njemačka je ispala u skupini, Španjolska smijenila izbornika dva dana prije početka, a VAR prvi put ozbiljno krojio sudbinu utakmica. Hrvatska je razbila Argentinu 3:0, a zatim u nokaut-fazi preživjela tri produžetka zaredom. Danska i Rusija pale su na penalima, Engleska u polufinalu nakon preokreta i gola Mandžukića za 2:1. Finale protiv Francuske donijelo je autogol Mandžukića, VAR-penal zbog Perišićeve ruke i poraz 4:2. Luka Modrić proglašen je najboljim igračem turnira, a Hrvatska je osvojila povijesno srebro.
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KATAR 2022. U Katar je došao s 35 godina, na svoj peti Mundijal, svjestan da mu je to vjerojatno zadnja prilika za naslov koji mu je izmicao cijelu karijeru. Messi je turnir završio s 7 golova i 3 asistencije, kao kapetan Argentine i prvi igrač u povijesti koji je zabijao u svakoj nokaut-rundi jednog SP-a. Uz naslov svjetskog prvaka dobio je i Zlatnu loptu turnira, drugi put u karijeri nakon 2014. godine.
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