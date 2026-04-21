Obavijesti

Sport

Komentari 5
VEĆ GLEDAJU PREMA LJETU

Fotografija otkrila! Hajduk je Rijeci preoteo pojačanje, veliki posao dogovorila HNL ikona

Piše Tomislav Gabelić, Mato Galić
Čitanje članka: < 1 min
Fotografija otkrila! Hajduk je Rijeci preoteo pojačanje, veliki posao dogovorila HNL ikona
Foto: Instagram

Na kraju sezone istječe mu ugovor s kosovskim prvoligašem FC Malisheva. Brruti je u društvu menadžera Erosa Grezde na Poljudu gledao Hajduk - Osijek

Admiral

Albanski veznjak Etnik Brruti (22) bio je želja Rijeke, ali čini se da će igrač završiti u Hajduku. Na kraju sezone istječe mu ugovor s kosovskim prvoligašem FC Malisheva. Brruti je u društvu menadžera Erosa Grezde večeras na Poljudu gledao Hajduk - Osijek.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Osijek

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Osijek 02:07
Sažetak Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Grezda je nekoć igrao za Lokomotivu, Osijek, Glasgow Rangers, Šibenik, a karijeru je morao završiti prerano zbog brojnih ozljeda. Već je neko vrijeme u menadžerskom poslu, a baš je on ljetos u Hajduk doveo kosovskog stopera Rona Racija.

Brrutijev dolazak u Hajduk navodno je dogovorio Goran Vučević, sad već bivši sportski direktor "bilih". Za početak bi Brruti trebao igrati za Hajdukovu B momčad. Prema Transfermarktu, vrijedi 550.000 eura. Ove sezone odigrao je 30 utakmica uz osam golova i četiri asistencije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE NA JEDNOM MJESTU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026