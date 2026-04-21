Fotografija otkrila! Hajduk je Rijeci preoteo pojačanje, veliki posao dogovorila HNL ikona

Albanski veznjak Etnik Brruti (22) bio je želja Rijeke, ali čini se da će igrač završiti u Hajduku. Na kraju sezone istječe mu ugovor s kosovskim prvoligašem FC Malisheva. Brruti je u društvu menadžera Erosa Grezde večeras na Poljudu gledao Hajduk - Osijek.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Grezda je nekoć igrao za Lokomotivu, Osijek, Glasgow Rangers, Šibenik, a karijeru je morao završiti prerano zbog brojnih ozljeda. Već je neko vrijeme u menadžerskom poslu, a baš je on ljetos u Hajduk doveo kosovskog stopera Rona Racija.

Brrutijev dolazak u Hajduk navodno je dogovorio Goran Vučević, sad već bivši sportski direktor "bilih". Za početak bi Brruti trebao igrati za Hajdukovu B momčad. Prema Transfermarktu, vrijedi 550.000 eura. Ove sezone odigrao je 30 utakmica uz osam golova i četiri asistencije.