Staršnim nokautom je Stipe Miočić (38, 20-4) izgubio titulu teške kategorije UFC-a protiv Francisa 'Predatora' Ngannoua (34, 16-3), a kako izgleda, u sekundi se očito zaboravilo što je sve Stipe napravio. Postao je najbolji teškaš u povijesti organizacije trostrukom obranom titule, ali nakon poraza ga rijetko tko i spominje.

Da, Francis je nekoliko puta istaknuo da mu je zapravo Stipin šampionski karakter pomogao da dođe do te razine na kojoj je danas, odao mu počast kao najvećem u povijesti kategorije, ali za revanš baš i nije zainteresiran. A nije ni predsjednik organizacije Dana White koji je odmah kao moguća rješenja ponudio Jona 'Bones' Jonesa (33, 26-1-1) i Derricka Lewisa (36, 25-7-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Najava finala 'Armagedona' i osvrt na Miočić vs. Ngannou

- Jones želi novi izazov, a došao je i do točke u karijeri kada želi zaraditi veliki novac. To ima smisla i to zaslužuje. On je najbolji pound for pound borac jako jako dugo i ne može se zanemariti to što je napravio za ovaj sport - prokomentirao je 'Predator' moguću borbu protiv Jonesa.

Podsjetimo, Ngannou i Lewis odradili su vjerojatno i najgoru borbu u povijesti teške kategorije u kojoj je sudačkom odlukom slavio Lewis, ali bila je to borba u kojoj baš ništa nije bilo vrijedno spomena.

- Svi bi željeli da se ta borba nije dogodila. Moram fanovima dati što zaslužuju - prokomentirao je za ESPN aktualni teškaški prvak.

A Stipe? Teško pitanje. Kao da sam UFC potencira Stipin odlazak u mirovinu, a naravno da je mnogo ljepe otići na vrhu, Možda će se američko-hrvatski borac odlučiti na još jedan pohod na vrh, ali tko zna. Čeka se što će reći sam Miočić...