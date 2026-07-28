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NASLIJEDIO DESCHAMPSA

Francuska službeno predstavila Zidanea: 'Samo sam ovo želio'

Piše HINA,
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Francuska službeno predstavila Zidanea: 'Samo sam ovo želio'
Foto: ABDUL SABOOR/REUTERS
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Posljednjih četiri ili pet godina dobivao sam ponude da preuzmem neki klub, no sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije, rekao je Zidane

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Francuska nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane preuzet će dužnost novog izbornika reprezentacije,  objavio je u utorak Francuski nogometni savez (FFF).

- Zinédine Zidane bit će izbornik francuske reprezentacije sljedeće četiri godine - izjavio je predsjednik FFF-a Philippe Diallo iz sjedišta Saveza, stojeći uz Zidanea.

Bivši kreativni vezni igrač, osvajač naslova Svjetskog prvenstva 1998. s francuskom reprezentacijom,  preuzima dužnost od svog bivšeg suigrača Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. godine. Deschampsu je mandat završio osvajanjem četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu 2026., nakon osvajanja naslova 2018. i nastupa u finalu 2022. godine.

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- Francuska reprezentacija bila je jedino što sam želio - izjavio je u utorak Zinédine Zidane nakon službene objave njegova imenovanja za izbornika "Les Bleusa".

- To je nastavak, na neki način i ostvarenje sna - rekao je bivši kreativni veznjak "Les Bleusa", danas 54-godišnjak.

- Posljednjih četiri ili pet godina dobivao sam ponude da preuzmem neki klub, no sve sam ih odbio zbog francuske reprezentacije - dodao je Zidane, koji je bio bez angažmana od 2021. godine, nakon što je vodio Real Madrid.

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