Francuski mediji: Lille se mora paziti Dinama, neće mu biti lako

Nogometaše Dinama u četvrtak čeka jedan od najvažnijih ispita ove europske jeseni, gostovanje kod Lillea u sklopu 5. kola Europa lige (četvrtak, 18.45). Iako se u Francuskoj zasad ne diže velika prašina oko dvoboja sa zagrebačkom momčadi, lokalni mediji jasno poručuju da neće domaćinu biti tako jednostavno osvojiti sve bodove.

Kako prenosi Ouest-France, momčad iz Maksimira stiže na sjever Francuske s ozbiljnim napadačkim kapitalom. Deset pogodaka u dvije utakmice, demoliranje Karlovca u Kupu (7:0) i sigurna pobjeda nad Varaždinom u prvenstvu (3:1), dokaz su da se Dinamo nakon nekoliko turbulencija vratio u prepoznatljiv ritam. Francuski novinari ističu da "modri" djeluju osvježeno, organizirano i, što je najvažnije, učinkovito.

Slične tonove donosi i Le Petit Lillois, portal blizak domaćem klubu. Dinamo opisuju kao momčad koja drži visoku razinu u HNL-u, naglašavajući da “napadačka aktivnost Zagrepčana izgleda sve opasnije”. U Lilleu smatraju da je upravo ovaj dvoboj ključan za lov na europsko proljeće te upozoravaju kako Francuzi nemaju pravo na opuštanje jer “Dinamo može kazniti i najmanji pad koncentracije”.

Domaća momčad je uoči europskog okršaja svladala Paris FC s 4:2 i trenutno drži četvrto mjesto u Ligue 1. U skupini Europa lige, međutim, situacija je nešto napetija. Lille ima dvije pobjede i dva poraza te za Dinamom zaostaje jedan bod. Bivši reprezentativac Luksemburga Maxime Chanot dao je zanimljivu analizu njihove posljednje utakmice. Premda je pobjeda upisana, upozorava da igra nije bila besprijekorna.

- Obrana je djelovala nesigurno. Mandi je bio izvrstan, ali ukupna igra Lillea bila je tek prosječna, možda i zbog umora. Iznenadila me minutaža nekih igrača, osobito Girouda, koji je ostao na terenu gotovo cijeli susret - rekao je.

Francuski sportski velikan L’Équipe također podsjeća da su Lilleove europske predstave ove sezone bile “teške i neuvjerljive” te da momčad mora značajno podignuti razinu ako želi izbjeći probleme protiv Dinama. Portal RuedesJoueurs ističe kako je motivacija na obje strane golema, no popis izostanaka u Lilleu otvara dodatni prostor za brigu. Trener Paulo Fonseca ne može računati na Alexsandra, Touréa, Caillarda i Ethana Mbappéa.

S druge strane, Dinamov napad privlači posebnu pozornost. Bakrar, Beljo i Kulenović označeni su kao igrači koji mogu stvoriti ozbiljne probleme francuskoj obrani, posebno ako susret krene u otvorenijem smjeru, javljaju Francuzi. Iako analitičari u Francuskoj Lille i dalje smatraju blagim favoritom, gotovo svi suglasni su u jednom, a to je da Dinamo dolazi u trenutku kada ga nitko ne bi poželio za protivnika.