Šok afera zvijezde SP-a: Javila se bivša koja mu je rodila dijete

Micahel Olise (24) odigrao je jako dobro Svjetsko prvenstvo, a postao je i igrač s najviše asistencija na jednom Mundijalu (7). Francuska se kući vratila bez medalje, igrači su razočarani i vrijeme je da se vrate klupskim obavezama, a u medijima se pojavila šokantana vijest o Oliseovom tajnom djetetu.

24-Year-Old France Star Micheal Olise Accused of Neglecting His 20-Month-Old Daughter with 34-Year-Old Babymama, Allegedly Defaults on €2000 Monthly Child Support



Bayern Munich and France forward Michael Olise has been accused by his former girlfriend, Fatima Zaunbrecher, of… pic.twitter.com/phkOMDTHly — Instablog9ja (@instablog9ja) July 21, 2026

Njemački Bild objavio je razgovor s Fatimom Zonbrischer (34) koja tvrdi da francuski nogometaš s njom ima dijete, a informacije prenijela i španjolska Marca. Prema njezinim riječima, upoznali su se dok je francuski nogometaš nastupao za Crystal Palace, a prvi kontakt ostvarili su putem Instagrama 2022. godine, nakon čega su započeli vezu.

Kako tvrdi, zbližilo ih je zajedničko sjevernoafričko podrijetlo. Olise je, kaže, alžirskih korijena, dok je ona podrijetlom iz Maroka, a njihov se odnos dodatno razvio nakon što je otputovala u London kako bi provodili vrijeme zajedno.

- On je napola Alžirac, a ja napola Marokanka. Naše su zemlje susjedi, a osim toga oboje izbjegavamo velike gužve i zabave - izjavila je.

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Zonbrischer navodi da je njihova veza trajala približno dvije godine. Kao razloge prekida istaknula je nesuglasice u vezi, tvrdeći da je Olise mnogo vremena provodio igrajući videoigre te da su se pojavili problemi povezani s drugom ženom. Dodala je i da je za trudnoću doznala otprilike dva tjedna nakon prekida njihove veze.

Olise je u ljeto 2024. iz Crystal Palacea prešao u Bayern München u transferu vrijednom oko 47,4 milijuna funti. Prema navodima Bilda, u Münchenu je obavio test očinstva, za koji Zonbrischer tvrdi da je potvrdio kako je nogometaš otac njihove kćeri Aaliyah Noor, koja danas ima oko 20 mjeseci. Olise je nakon testa priznao kćer.

Zonbrischer tvrdi da se odnos između njih dodatno pogoršao nakon što je test očinstva potvrdio da je Olise otac njihove kćeri. Prema njezinim riječima, nogometaš nakon toga nije izravno komunicirao ni s njom ni s djetetom, već je sve prepustio odvjetnicima.

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U razgovoru za Bild rekla je da ju je posebno pogodilo to što, kako tvrdi, nije pokazivao interes za aktivno sudjelovanje u životu njihove kćeri. Navodi i da su Oliseovi zastupnici u početku nudili 836 eura mjesečne alimentacije, a kasnije su taj iznos povećali na 2000 eura. Unatoč tome, tvrdi da novac nije primala gotovo dvije godine.

Dodala je kako su pregovori postajali sve napetiji jer se sva komunikacija odvijala preko odvjetnika. Posebno ju je, kaže, zasmetao prijedlog jednog od pravnih zastupnika da se za njihovu kćer kupuje rabljena odjeća. S druge strane, Oliseov pravni tim odbacio je sve optužbe. Njegovi odvjetnici tvrde da je nogometaš od samog početka bio spreman financijski pomagati djetetu te da i dalje želi postići sporazum s majkom.

Istodobno navode da je Zonbrischer u postupku koji se vodi u Francuskoj zatražila čak 60.000 eura mjesečne potpore, što smatraju potpuno neutemeljenim zahtjevom.