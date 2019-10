Francuz priznao: Ukrao sam suigraču sat zbog ljubomore

Kasper Dolberg (21) stigao je ovo ljeto za 20 milijuna eura iz Ajaxa u Nicu i odmah ga je dočekalo neugodno iznenađenje. Danac je veliki ljubitelj satova, a jedan njegov ljubimac vrijedan 70.000 eura nestao je dok su on i njegovi suigrači imali trening.

Mnogi su se zapitali pa kako je lopov mogao ući kroz svo to osiguranje koje klub ima u svom trening-kampu, no onda je krivac uhvaćen kao Inzaghi u zaleđu. Sat je pronađen u torbi mladog Francuza Lamine Diabyja-Fadige koji je na obavijesnom razgovoru s upravom Nice priznao krivnju, a oni su mu uručili otkaz. Naravno, to je napravio jer je dolaskom Dolberga izgubio mjesto u sastavu i kod njega se pojavila ljubomora.

Nepromišljeni potez može jako utjecati na karijeru mladog nogometaša koji ima tek 18 godina i zapravo je trebao biti budućnost kluba, a sada je doveo i svoju budućnost u pitanje. Jer iskreno, tko bi htio imati kleptomana u svlačionici i čovjeka koji krade suigračima satove, iako si on bez problema može kupiti takvih deset.

Fadiga je shvatio kakvu je pogrešku napravio i nakon što je spakirao kofere i otišao iz gnijezda gdje je naučio igrati nogomet, obratio se javnosti i izrazio žaljenje.

- Ispričavam se navijačima i svima koji vole klub. Mnogi su me podržavali otkako sam debitirao za klub u koji sam došao kao 14-godišnjak. Razočarani su i dugujem im objašnjenje. Ponosno sam nosio dres kluba iz djetinjstva prošle sezone. Nažalost bio sam povrijeđen nekoliko mjeseci, a povratak na teren odužio se zbog crvenog kartona koji sam dobio igrajući za ekipu do 19 godina. To je na mene psihički utjecalo. Uzeo sam njegov sat bez razloga, možda i pomalo iz ljubomore. Umjesto da pokušam da se borim na terenu, da mu budem konkurencija za mjesto u timu, glupo sam reagirao. Nisam to napravio kako bih stekao nešto, već iz prkosa, frustracije i osjećaja da sam uskraćen - započeo je mladi Francuz svoje obraćanje u kojem se ispričao svima zbog svog nezrelog ponašanja prema svom kolegi.

- Imam samo 18 godina, ali to nije izgovor. Ispričao sam se suigraču, treneru, direktoru kluba, kapetanu. Preuzeo sam odgovornost da mu sve nadoknadim. Želim mu uspjeh u Nici i u karijeri. Možda će nam se jednog dana ukrstiti putevi na terenu i da će ovo tada biti samo loša uspomena. Nadam se da ću jednog dana dokazati da su bili u pravu i da vrijedim više od onoga što se dogodilo. Iskupit ću se na terenu i sada želim da se koncentriram na moju strast, a to je nogomet - kazao je on.

Klub mu je poželio sreću u potražnji za novim klubom, a trebat će mu više od sreće jer je ovim potezom nanio toliku mrlju na svoju karijeru da je ne bi ispralo ni 10 litara najskupljeg omekšivača. No, nadamo se da ne bi ukrao i taj omekšivač. Kao što je ukrao i sat...