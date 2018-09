Francuzi izabrali: Finale Davis cupa igrat će se na zemlji...

Francuski teniski savez (FFT) u ponedjeljak je objavio kako će se finalni susret Davis Cupa između Francuske i Hrvatske u Lilleu u dvorani Pierre Mauroy od 23. do 25. studenoga održati na zemljanoj podlozi .

Iako se na prvu činilo kako će se igrati na tvrdoj podlozi jer se samo tjedan prije igra rugby utakmica, a zemljana podloga se teško može kvalitetno postaviti u tjedan dana, u francuskom teniskom savezu odlučili su kako veće šanse imaju na toj podlozi unatoč tome što će organizatori imati borbu s vremenom.

No, na kraju hrvatski tenisači mogu biti zadovoljni jer većini naših igrača paše zemlja, a Amerikance smo pobijedili upravo na toj podlozi. No, biti će to protiv Francuza ipak malo teži zadatak jer su i oni poznati kao vrlo dobri igrači na toj podlozi. Za Francusku bi u polufinalu trebali konkurirati igrači koji su pobijedili Španjolsku, a to su Richard Gasquet, Benoit Paire, Lucas Pouille, Julien Benneteau i Nicolas Mahut. Tu se još kao mogući kandidati spominju i Tsonga, koji se ovaj mjesec vratio na terene nakon skoro godinu dana pauze te Gael Monfils.

Hrvatska i Francuska zadnji put igrali su 2016. godine u polufinalu, a Hrvatska je tada bila bolja i plasirala se u finale. Vrijedi spomenuti kako francuski tenisači ove godine brane naslov, a prošle godine su ga osvojili pobijedivši Belgiju u finalu.

Prvog dana, u petak, program će početi u 13:30 sati, subotnji meč parova zakazan je za 14 sati, a u nedjelju prvi pojedinačni meč treba krenuti u 13 sati.

Poznate su i cijene ulaznica, a bit će razdijeljene u pet razreda, ovisno o kategoriji. U petak i nedjelju će pojedinačne karte stajati 200, 90, 75, 45 odnosno 25 eura, a u subotu 170, 80, 65, 40 odnosno 20 eura. Početak prodaje ulaznica za javnost bit će 11. listopada, no još i prije tog datuma Hrvatski teniski savez će obavijestiti navijače naše reprezentacije gdje će moći kupiti pojedinačne karte ili rezervirati aranžman preko putničke agencije za odlazak na finale u Lille.

Ukupan kapacitet stadiona za ovu priliku bit će 26.429 mjesta.