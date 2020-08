Francuzi u problemu: Još jedan reprezentativac je zaražen...

<p>Hrvatska će u rujanskim utakmicama na startu Lige nacija i prvome okupljanju nakon gotovo deset mjeseci biti bez <strong>Luke Modrića</strong> i <strong>Ivana Rakitića</strong>, koji u dogovoru s izbornikom Dalićem propuštaju utakmice protiv Portugala i Francuske, a i Francuzi su na mukama.</p><p>Jedna od najvećih zvijezdi reprezentacije <strong>Paul Pogba</strong> (27) iz Manchester Uniteda, kao i veznjak Tottenhama <strong>Tanguy Ndombele</strong> (23), neće biti u konkurenciji za rujanske utakmice nakon pozitivnog testa na korona virus, a otpao je i <strong>Houssem Aouar </strong>(22)!</p><p>Veznjak Lyona se testirao zajedno sa svojom momčadi uoči susreta protiv Dijona, a jedino je on imao pozitivan test. Iz francuskog kluba su javili kako igrač nema simptome, no jasno je kako će morati u karantenu na 14 dana što znači da će gotovo sigurno propustiti reprezentativno okupljanje. On je trebao biti Deschampsova uzdanica za Ligu nacija, a prošle sezone i na završnici Lige prvaka je pokazao klasu. Vrijednost na Transfermarktu mu je čak 50 milijuna eura, a pola Europe ga želi dovesti.</p><p>Didier Deschamps tako lupa glavom od stol jer više ne zna koga da pozove. Ionako su na popis već uskočili mladići poput Eduarda Camavinge (17) i Dayota Upamecana (21), a u reprezentaciju je vratio Adriena Rabiota kojeg je ranije izbacio iz reprezentacije zbog neposluha. </p><p>Svjetski prvaci 5. rujna gostuju kod Švedske pa 8. rujna dočekuju Hrvatsku na pariškom Stade de Franceu. U našoj skupini još je Portugal. Pobjednik će na završni turnir Lige nacija, a posljednji ispada u Ligu B za iduće izdanje novoga reprezentativnog natjecanja Uefe.</p>