Francuzi vode na poluvremenu: Norvežani ovise o Sagosenu...

Brončani s posljednjeg Europskog prvenstva, pred velikim su ispitom. Nikola Karabatić (35) i Francuzi nakon poraza protiv Portugala (28-25) moraju pokazati da su najjači kad je najteže žele li sigurno nastaviti put na ovogodišnjem Euru. A to im neće biti lako jer protiv sebe imaju Norvešku koja igra na domaćem terenu, a Norvežani su u prvom kolu dobili BiH (32-26).

Domaćini su odlično krenuli i rano poveli 2-0, a Remili je morao na hlađenje. No, nakon katastrofalne prve utakmice Vincent Gerard je obranio tri zicera i pokazao da je spreman za Norvežane. Ipak, domaći drže bar gol prednosti, a Karabatić ne da da se odvoje (4-3).

No, velika je nervoza u francuskim redovima jer rade tri vezana prekršaja u napadu. Zatim odlično odovaraju Norvežani koji nakon dvojbenog isključenja Guigoua odlaze na +3 prvi put na utakmici (6-3). Sagosen uglavnom sam rješava stvari, dok mu ostali pomažu. Kad ne puca, asistira i zato Norveška nije gubila prednost, ali čim je izašao, Francuska je došla na 10-10. A onda se ukazao Luc Abalo.

Francuz zabija tri gola i dovodi svoju momčad u prednost! (12-11) Francuzi su odlično iskoristili mali zastoj u igri Sandera Sagosena te na poluvremenu imaju gol prednosti (15-14).

U skupini F, Šveđani i Slovenci bore se za prvo mjesto. Slovenija je na otvaranju dobila Poljsku 26-23, a Šveđani su bili bolji od Švicaraca 34-21 te u direktnom ogledu odlučuju tko će prenijeti više bodova u drugi krug. Švicarska je ranije dobila Poljsku 31-24, a teško je očekivati da oni mogu dobiti Slovence u zadnjem kolu i tako proći dalje.

Nakon 15 minuta velika je borba, a 9-9 na semaforu Austriji stvara probleme. No, domaćini su u raspucanom poluvremenu na odmor ipak uspjeli otići s golom prednosti (18-17), a već su na odmoru Bilyk i Weber zabili po pet golova.

A u trećoj utakmici večeri, onoj iz skupine B, igraju prvi i posljednji. Domaćini Austrijanci protiv Ukrajine love bitna dva boda, ali i gol razliku koja bi im u razvoju situacije da s Česima i Makedoncima nakon tri utakmice zatvore krug sa četiri osvojena boda.

Šveđani su dobro otvorili i nekoliko puta imali prednost, ali Slovenci su nakon pola prvog dijela uspjeli doći do 7-6. Dobro su se držali naši susjedi koji su poveli i tri razlike (6-9), ali do poluvremena su Šveđani uspjeli doći samo na gol zaostatka (10-9). Mogli su i izjednačiti, no nisu iskoristili zadnji napad.