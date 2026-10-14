Francuzi udarili po 'vatrenom': 'Katastrofa, bio je jako loš!'

Hrvatski napadač Franjo Ivanović i njegov Lens u 2. kolu Lige prvaka poraženi su od lisabonskog Sportinga s 2-0. Francuski predstavnik odigrao je skromnu utakmicu, a 'vatreni' se našao na udaru tamošnjih medija.

Ivanović je susret započeo u početnoj postavi trenera Yannicka Cahuzaca te je najsvjetliji trenutak večeri imao u 35. minuti utakmice. Sjajnim se potezom izborio za prostor i snažno tukao s ruba kaznenog prostora, no njegov je udarac zaustavio okvir gola. Bila je to ujedno i jedina prava opasnost koju je hrvatski napadač kreirao pred protivničkim vratima, nakon čega je u nastavku susreta ostao potpuno odsječen te na koncu vidno nezadovoljan napustio igru.

Foto: Yves Herman

Francuski mediji nisu imali milosti prema izvedbi hrvatskog reprezentativca. Francuski Eurosport njegov je nastup proglasio izuzetno lošim, naglasivši kako su Samson Baidoo i Franjo Ivanović odigrali jednostavno katastrofalno te da je hrvatski napadač bio cjelokupno utjelovljenje Lensova nedostatka bilo kakve napadačke prijetnje pred golom Sportinga.

Slične tonove ponudio je i ugledni L’Équipe, koji navodi kako je Lens tijekom čitavog dvoboja bio potpuno napadački nemoćan i bezub, u što su se u potpunosti utopili i svi domaći napadači na čelu s Ivanovićem.