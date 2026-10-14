Francuski mediji nisu imali milosti prema izvedbi hrvatskog reprezentativca. Nisu ga baš štedjeli u svojim tekstovima
Francuzi udarili po 'vatrenom': 'Katastrofa, bio je jako loš!'
Hrvatski napadač Franjo Ivanović i njegov Lens u 2. kolu Lige prvaka poraženi su od lisabonskog Sportinga s 2-0. Francuski predstavnik odigrao je skromnu utakmicu, a 'vatreni' se našao na udaru tamošnjih medija.
Ivanović je susret započeo u početnoj postavi trenera Yannicka Cahuzaca te je najsvjetliji trenutak večeri imao u 35. minuti utakmice. Sjajnim se potezom izborio za prostor i snažno tukao s ruba kaznenog prostora, no njegov je udarac zaustavio okvir gola. Bila je to ujedno i jedina prava opasnost koju je hrvatski napadač kreirao pred protivničkim vratima, nakon čega je u nastavku susreta ostao potpuno odsječen te na koncu vidno nezadovoljan napustio igru.
Francuski mediji nisu imali milosti prema izvedbi hrvatskog reprezentativca. Francuski Eurosport njegov je nastup proglasio izuzetno lošim, naglasivši kako su Samson Baidoo i Franjo Ivanović odigrali jednostavno katastrofalno te da je hrvatski napadač bio cjelokupno utjelovljenje Lensova nedostatka bilo kakve napadačke prijetnje pred golom Sportinga.
Slične tonove ponudio je i ugledni L’Équipe, koji navodi kako je Lens tijekom čitavog dvoboja bio potpuno napadački nemoćan i bezub, u što su se u potpunosti utopili i svi domaći napadači na čelu s Ivanovićem.
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