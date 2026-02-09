Obavijesti

EKIPNA KOMBINACIJA

Franjo je nezaustavljiv! Švicarac osvojio novo zlato na Igrama

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Von Allmenu je to već drugo zlato na ovim Igrama, nakon što je slavio u spustu, dok je Tanguyu, mlađem bratu čuvene Sonje Nef, ovo najveći uspjeh u karijeri

Švicarski par Franjo von Allmen i Tanguy Nef osvojili su zlato u ekipnoj muškoj skijaškoj kombinaciji na ZOI, koja je uključivala po jednu vožnju spusta i slaloma.Švicarski su pobijedili su s ukupnim vremenom od 2:44.04 minuta, s tim da je von Allmen bio drugi u spustu, a Nef je odradio sjajnu slalomsku vožnju.

Alpine Skiing - Men's Team Combined Victory Ceremony
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Austrijski tim Vincent Kriechmayr i Manuel Feller podijelili su srebro sa švicarskim dvojcem Marcom Odermattom i Loicem Meillardom, a oni su zaostali 0.99 sekundi za pobjednicima. Medalja je za svega četiri stotinke sekunde pobjegla austrijskom paru Raphaelu Haaseru i ‍Michaelu Mattu na četvrtom mjestu.

PRVI ZLATNI OLIMPIJAC Tko je Franjo von Allmen? Bio je stolar i ostao bez oca. A onda je jedna odluka promijenila život
Tko je Franjo von Allmen? Bio je stolar i ostao bez oca. A onda je jedna odluka promijenila život
SJAJNI VON ALLMEN Spusti se, Franjo! Švicarac je u Bormiju uzeo prvo zlato na ZOI
Spusti se, Franjo! Švicarac je u Bormiju uzeo prvo zlato na ZOI

Von Allmenu je to već drugo zlato na ovim Igrama, nakon što je slavio u spustu, dok je Tanguyu, mlađem bratu čuvene Sonje Nef, ovo najveći uspjeh u karijeri. Von Allmen je aktualni svjetski prvak u kombinaciji prošle godine sa Svjetskog prvenstva u Saalbachu, ali u partnerstvu s Loïcom Meillardom.

Alpine Skiing - Men's Team Combined Slalom
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Do prve medalje na ZOI Milano/Cortina došao je i najbolji skijaš današnjice  Odermatt nakon razočaravajućeg četvrtog mjesta u spustu. Najveći gubitnici kombinacije su Talijani. Giovanni Franzoni je uvjerljivo bio najbrži na spustu, no Alex Vinatzer nije izdržao pritisak u slalomu, pa su se morali zadovoljiti tek sedmim mjestom. 

